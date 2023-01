La carte graphique AMD Radeon RX 7900 XTX constitue la nouvelle référence grâce à son architecture RDNA 3 et son GPU Navi 31 aux 58 milliards de processeurs et offrant une puissanc de traitement de 61 TFLOPS.

Là où Nvidia lâche les chevaux pour sa gamme RTX 40, AMD fait le choix de l'efficacité énergétique et son fleuron reste dans une gamme de puissance raisonnable à 355W.

Ces caractéristiques lui permettent de se situer au niveau des performances d'une RTX 4080 ce qui, avec l'upscaling 4K FSR (FidelityFX Super Resolution), en fait une proposition de choix pour les gamers exigeants.

Et si la carte graphique n'a pas les problèmes de connecteur 12VHPWR de la RTX 4090, plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes de surchauffe de la version de base proposée par AMD depuis le mois de décembre 2022.

La cause de la surchauffe potentiellement identifiée

Cet échauffement tend à causer un throttling avec une sévère réduction de performances de la carte vidéo le temps qu'elle redescende en température. Si AMD réfutait tout problème au début, la firme collecte des informations et invite maintenant les utilisateurs à détailler le problème rencontré.

L'expert tech Der8auer a testé plusieurs cartes graphiques Radeon RX 7900 XTX problématiques et essayé de bidouiller le système de refroidissement en quête d'un mauvais positionnement des éléments, sans succès.

La seule conclusion qui vient est que le souci viendrait directement du système de refroidissement lui-même, et en particulier du dissipateur thermique de la chambre à vapeur.

Faudra-t-il échanger les Radeon RX 7900 XTX ?

Un problème de conception ou de matériau empêcherait le liquide de refroidissement de circuler correctement dans le circuit. Pour rappel, ce dernier est censé se vaporiser au niveau du point chaud (au-dessus du GPU) avant de se recondenser à l'autre bout du circuit en évacuant la chaleur emmagasinée.

Pour Der8auer, la boucle en circuit fermée ne fonctionne pas et un examen plus poussé va tenter de le démontrer. Si c'est bien la cause, AMD pourrait être amenée à rappeler les cartes Radeon RX 7900 XTX déjà commercialisées.

Pas de chance pour des cartes graphiques Radeon RX 7000 conçues pour de l' "Easy Upgrade" grâce à leur format compact (2,5 slots) ...