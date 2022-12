A son tour, AMD va lancer sa nouvelle génération de cartes graphiques Radeon RX 7000 durant le mois de décembre avec une gamme exploitant l'architecture graphique RDNA 3 et des GPU Navi 3x.

La proposition de référence sera la Radeon RX 7900 XTX avec un GPU Navi 31 offrant 96 unités de calcul et autant de rayons en ray tracing et des fréquences de 2300 MHz en base et 2500 MHz en Boost.

Armée de ses 24 Go de mémoire GDDR6 et d'une bande passante de 960 Go/s, elle profite des nombreuses technologies d'optimisation d'AMD pour assurer du jeu en 4K.

Les benchmarks parlent

Contre quelle carte graphique Nvidia GeForce RTX 40 peut-elle se mesurer ? Les scores de différents benchmarks ont commencé à circuler et tout semble indiquer qu'elle fera armes égales, hormis quelques nuances, avec la GeForce RTX 4080.

Les résultats diffusés par @BenchLeaks sur Twitter montrent les résultats des tests Vulkan et OpenCL de Geekbench 5 et confirment des performances globalement proches pour ce benchmark synthétique.

Sur Vulkan, les deux cartes graphiques sont au coude à coude (179 579 points pour AMD, 178 105 points pour Nvidia) et la différence est un peu plus marquée pour OpenCL avec un avantage de 15% environ pour la RTX 4080 (228 647 points pour AMD, 264 482 pour Nvidia).

Des résultats conformes aux attentes

Les résultats ne sont pas surprenants dans la mesure où AMD a indiqué ne pas vouloir chercher à concurrencer la puissante RTX 4090 de Nvidia et se concentrer sur l'efficacité énergétique et une puissance raisonnée pour assurer une bonne expérience de jeu en 4K.

Si elle ne cherchera pas à lutter pied à pied avec les meilleures cartes graphiques de Nvidia, l'intérêt de la Radeon RX 7900 XTX pourra venir de son tarif légèrement plus attractif que celui de la RTX 4080.

Nvidia prépare d'ailleurs déjà le terrain avec une première baisse de ses tarifs qui place désormais la RTX 4080 FE à 1399 €, presque au même niveau que celui de la Radeon RX 7900 XTX, à moins d'une surprise d'ici le 13 décembre, date de sa commercialisation.