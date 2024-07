Le marché des cartes graphiques est sous la domination de Nvidia avec sa gamme GeForce RTX 40 et son architecture Ada Lovelace dont le plus puissant modèle, la RTX 4090, n'a pas d'équivalent chez la concurrence.

La firme devrait poursuivre son effort avec une série de GPU Gaming GeForce RTX 50 utilisant cette fois une architecture Blackwell qui poussera encore plus loin son avantage et dont les premiers membres, RTX 5080 et RTX 5090, pourraient être dévoilés avant la fin de l'année.

Pas facile de résister à Nvidia

De l'autre côté, le groupe AMD ne cherche plus à rivaliser avec son concurrent et préfère se concentrer sur l'efficacité énergétique en proposant des cartes graphiques efficaces à moindre coût.

Après la série Radeon RX 7000 avec architecture RDNA 3, elle prépare une gamme Radeon RX 8000 qui passera à RDNA 4, avec une étape intermédiaire RDNA 3.5 (du RDNA 3 avec certains éléments de RDNA 4) que l'on pourrait retrouver dans des APU de la marque, voire dans la future console de jeu PlayStation 5 Pro attendue en fin d'année, avant une architecture RDNA 5 qui changera en profondeur et relancera la course aux performances.

Les premiers indices suggèrent qu'AMD va se concentrer sur deux GPU, Navi 48 et Navi 44, qui resteront côté performances au niveau des meilleures cartes Radeon RX 7000, sans les dépasser.

Radeon RX 8000 en RDNA 4 pour 2025 ?

Et si Nvidia pourrait dévoiler sa nouvelle gamme de GPU gaming dès la fin de l'année, AMD ne ferait de même que durant le salon CES 2025 de Las Vegas, au début de l'année, si l'on en croit le leaker @Kepler_L2, généralement bien informé sur les projets des rouges.

Plus précisément, la firme dévoilerait le GPU Navi 48 d'abord, puis le GPU Navi 44 seulement au deuxième trimestre 2025. La stratégie n'est pas des plus claires mais les GPU gaming ne sont plus forcément une grosse priorité, l'accent étant mis sur les lancements de processeurs exploitant la nouvelle architecture Zen 5 et sur les composants IA comme les accélérateurs Instinct MI3xx qui constituent un nouveau relais de croissance très efficace, toujours dans l'ombre de Nvidia mais pour occuper un marché si vaste qu'il y a encore de la place pour tout le monde.