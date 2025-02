Le groupe AMD a dévoilé pour le salon CES 2025 de Las Vegas sa nouvelle architecture graphique RDNA 4. Elle sera au coeur de sa prochaine gamme de cartes graphiques gaming Radeon RX 9070 que la firme a évoquée rapidement sans entrer dans les détails.

C'est que la firme veut faire les présentations dans les formes à l'occasion d'un événement séparé. Visant essentiellement le milieu de gamme, elle n'avait pas vraiment intérêt à dévoiler les détails de ses GPU au même moment que Nvidia et sa grosse artillerie composée de l'architecture Blackwell, de sa propre série de GPU GeForce RTX 50 et des monstres que sont les RTX 5090 et RTX 5080.

AMD prend donc son temps pour préciser les caractéristiques de ses propres cartes graphiques RDNA 4 et assurer leur lancement. Et cela pourrait arriver bientôt. Selon Benchlife, une conférence de presse serait en effet prévue pour fin février.

Une première présentation mais pas encore de lancement

On peut donc espérer bientôt en savoir plus sur les Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT qui composeront le point de départ de la gamme, sachant des que Radeon RX 9600 pouraient suivre assez vite derrière.

Toutefois, cette fenêtre d'annonce ne donne pas forcément d'indication sur la date de commercialisation réelle des nouvelles cartes graphiques et qui pourrait donc être plus lointaine, peut-être en mars ou plus tard encore.

AMD a sans doute tout intérêt à surveiller ce que fait son concurrent Nvidia avant de se lancer. On sait déjà que les cartes graphiques GeForce RTX 5070 Ti et GeForce RTX 5070 seront commercialisées en février et il faudra peut-être ajuster la fenêtre de lancement et les prix en fonction de cet événement.

La concurrence sous surveillance avant de se lancer

Le site Videocardz souligne que les cartes graphiques Radeon RX 9070 et RX 9070 XT sont déjà entre les mains des revendeurs et des testeurs mais pour le moment sans les pilotes associés.

Avec un GPU Navi 48 RDNA 4 et 16 Go de mémoire GDDR6, la série Radeon RX 9070 devrait constituer une proposition à surveiller pour son positionnement en milieu de gamme, même si Nvidia possède une position très dominante sur le marché des cartes graphiques gaming avec une gamme RTX 50 qui occupera tous les segments.