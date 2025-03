Le groupe Nvidia poursuit le déploiement de sa gamme de cartes graphiques GeForce RTX 50 exploitant l'architecture Blackwell avec l'arrivée ce 5 mars de la RTX 5070, peu après la RTX 5070 Ti.

La firme investit ainsi le milieu de gamme en amont des lancements des GPU Radeon RX 9070 d'AMD mais son offensive est loin d'être terminée puisqu'elle doit aussi proposer des cartes graphiques GeForce RTX 5060 et RTX 5060 Ti dont les détails sont déjà partiellement connus.

Elles s'appuieront sur des GPU GB205 et GB206 avec 8 Go de mémoire dédiée GDDR7 et une variante de la RTX 5060 Ti devrait proposer 16 Go de mémoire GDDR7.

RTX 5060 / 5060 Ti : annonce en mars, lancement en avril

Selon les dernières rumeurs, Nvidia prévoirait d'annoncer ces deux cartes graphiques gaming dans les dix jours qui viennent. En revanche, leur commercialisation resterait prévue pour le mois d'avril, comme cela avait été envisagé précédemment.

Cela permettra au marché de digérer les différents lancements tout en mettant la pression sur AMD qui doit également commercialiser ses Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT mais aussi plus tard d'autres modèles.

L'entreprise chercherait à lancer ses propres cartes graphiques Radeon RX 9060 et peut-être Radeon RX 9060 XT durant le deuxième trimestre de l'année, toujours en exploitant la nouvelle architecture RDNA 4 et avec 8 Go de mémoire GDDR6. Une Radeon RX 9060 XT avec 16 Go de mémoire reste possible mais encore hypothétique.

Occuper le terrain face à la concurrence

Nvidia a donc tout intérêt à lui mettre des bâtons dans les roues en étoffant sa propre gamme RTX 50 Blackwell du haut de gamme, où elle est pour le moment intouchable faute de concurrence directe, jusqu'à l'entrée de gamme où peuvent se positionner AMD et Intel avec sa gamme ARC Battlemage disponible depuis décembre dernier.

Les RTX 5060 / RTX 5060 Ti seront-elles elles aussi affectées par les baisses de performances rencontrées par certaines cartes graphiques haut de gamme de la marque (RTX 5090, RTX 5070 Ti et dernièrement RTX 5080) ?

La question reste posée. Nvidia est déjà occupée à démentir la rumeur selon laquelle les cartes graphiques RTX 50 mobiles pour PC portables seraient elles aussi affectées par une baisse des ROPs (Render Output Units), même si cela ne concernera sans doute là aussi qu'une petite partie des GPU.