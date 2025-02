Sur le segment des cartes graphiques gaming, Intel et Nvidia ont commencé à dérouler leur stratégie avec le lancement des gammes ARC Battlemage et GeForce RTX 50 Blackwell dont les premiers membres sont déjà disponibles.

De son côté, AMD a préparé le terrain en officialisant l'architecture RDNA 4 durant le salon CES 2025 de Las Vegas début janvier et promis l'arrivée prochaine d'une nouvelle série Radeon RX 9070 mais sans préciser les détails, les prix ou les dates de lancement.

Les leakers sont en quête d'information et ont pointé la fenêtre de fin février pour une présentation officielle des nouvelles cartes graphiques suivie d'une commercialisation peu après.

Radeon RX 9070 en mars

Depuis, la CEO d'AMD Lisa Su a confirmé que les Radeon RX 9070 seront disponibles dès le début du mois de mars 2025. Le méda chinois Uniklo's Hardware, cité par Videocardz, croit savoir que les GPU RDNA 4 arriveront sur le marché le 6 mars prochain.

Lisa Su, CEO d'AMD

Par extrapolation, la présentation détaillée des Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT pourrait intervenir une semaine avant, le 27 février, mais cette date reste à confirmer pour le moment.

Testeurs et revendeurs auraient déjà des cartes graphiques et des stocks en main et AMD jouerait en fait sur son calendrier pour regarder comment Nvidia organise le lancement de ses cartes graphiques RTX 50 et les positionne, en terme de timing et prix, sur le marché.

AMD peaufine sa stratégie de lancement

Cela devrait lui permettre d'adapter ses tarifs à la dernière minute, son champ d'action étant beaucoup plus limité puisque les cartes graphiques RDNA 4 viseront avant tout le segment de milieu de gamme.

Le point positif reste que les Radeon RX 9070 devraient être bien présentes chez les revendeurs au jour J du lancement. Sauront-elles trouver leur place et réduire la domination écrasante de Nvidia sur le segment, c'est une autre question.