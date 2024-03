Le groupe AMD propose une architecture graphique RDNA 3 depuis un certain temps en accompagnement de ses processeurs et pour ses cartes graphiques Radeon RX 7000.

Une nouvelle évolution se prépare et des rumeurs ont circulé concernant une évolution RDNA 3.5 plutôt qu'une transition plus radicale vers un environnement RDNA 4 dont on ne sait pas encore s'il verra vraiment le jour et ne sera pas directement remplacé par RDNA 5.

Strix Point se confirme en Zen 5 et RDNA 3+

AMD a apporté une première confirmation en pré-annonçant l'arrivée prochaine d'une architecture RDNA 3+ qui sera associée à ses APU de nouvelle génération, nom de code Strix Point, dont la partie CPU basculera également sur l'architecture Zen 5.

Les APU Strix Point, qui représenteront la famille AMD Ryzen 8050, profiteront donc d'une architecture graphique optimisée par rapport à l'actuel RDNA 3 mais pas fondamentalement modifiée.

Grosse amélioration en IA avec XDNA 2

L'annonce a été faite durant l'AI PC Summit en Chine et puisque la thématique était l'intelligence artificielle, AMD en a profité pour signaler que Strix Point proposera en outre un NPU (Neural Processing Unit) de nouvelle génération avec une solution XDNA 2 triplant les performances de calcul IA, ce qui devrait amener à une capacité de 50 TOPS environ.

AMD a confirmé que ses APU Strix Point seront lancés plus tard en 2024. Il faudra d'abord officialiser l'architecture CPU Zen 5, ce qui pourrait se faire dans quelques mois (le salon Computex de Taipei pourrait être un point de départ) avant une commercialisation des premières familles de processeurs sur le second semestre.