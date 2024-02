Le groupe Sony voit le cycle de sa console PlayStation 5 se ralentir et ne pense plus pouvoir atteindre l'objectif de ventes fixé pour l'année fiscale en cours. L'arrivée de la PS5 Slim et de nouveaux jeux attendus a maintenu l'intérêt autour de la console mais pas assez pour soutenir une progression des ventes.

En attendant une PlayStation 6 qui n'arriverait pas avant 2027 ou 2028, l'espoir pourrait venir d'une PlayStation 5 Pro intermédiaire attendue pour la fin de l'année 2024 (ce qui reste à confirmer).

Une console Pro qui misera sur l'upscaling 4K

Sans révolutionner la fiche technique du modèle original, elle offrira suffisamment de nouveauté pour relancer potentiellement les ventes face à une Switch qui faire de la résistance et des Xbox Series pour lesquelles Microsoft commence déjà à évoquer la génération suivante.

La PlayStation 5 Pro devrait avoir des arguments en matière de qualité de rendu des jeux. Selon la chaîne Youtube Moore's Law is Dead, elle sera présentée comme une console capable d'offrir de la 4K 120 Hz.

Cela passera par des caractéristiques techniques légèrement améliorées (on parle d'un APU AMD Viola Zen 2 / RDNA 3 ou RDNA 3.5 gravé en 4 nm) mais surtout par l'intégration d'un système d'upscaling par IA qui pourrait se rapprocher de ce que propose Nvidia avec le DLSS (Deep Learning Super Sampling) sur ses cartes graphiques gaming.

En mettre plein la vue

L'upscaling permettra d'approcher une qualité de rendu proche de la 4K tout en maintenant de hauts niveaux de framerate, donnant aux jeux à la fois un bon rendu visuel et une grande réactivité.

Ce n'est pas la première fois que la rumeur d'un upscaling 4K développé directement par Sony est évoqué. Il est ainsi question d'un NPU XDNA 2 et d'une partie GPU dotée de 16 Go de mémoire GDDR6 pour assurer la puissance de traitement nécessaire.

Il reste à voir quel travail supplémentaire cela demandera aux développeurs pour exploiter ces nouvelles capacités et dans quelle mesure cela allongera les temps de préparation des jeux.