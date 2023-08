Le groupe AMD a confirmé lors de la présentation de ses résultats financiers l'arrivée de nouvelles cartes graphiques gaming dans sa série Radeon RX 7000 avec architecture RDNA 3 mais sans préciser quels modèles seront concernés.

La rumeur a fait émerger dernièrement des informations concernant des cartes Radeon RX 7700 et Radeon RX 7800 qui pourraient donc contribuer à étoffer la série de cartes graphiques gaming AMD.

Et justement, un revendeur a laissé échapper une partie de la fiche technique d'une carte Radeon RX 7800 XT Red Devil de PowerColor. S'il reste possible qu'il s'agisse d'une page Web préparant l'arrivée du produit avec des données fantaisistes, les informations précisées sont cohérentes avec la future carte graphique.

Des caractéristiques attendues

La fiche technique confirme plusieurs points attribuées aux nouvelles cartes graphiques attendues. La version Red Devil est présenté avec un GPU Navi 32 de 3840 stream processors, soit 60 CU RDNA 3 (Compute Units) et autant de rayons de ray tracing.

C'est un peu moins que pour la Radeon RX 6800 XT de génération précédente (4608 stream processors) mais les capacités de l'architecture RDNA 3 plus récente devrait compenser la différence, toujours dans un souci d'efficacité énergétique porté par AMD.

Le GPU devrait offrir une cadence de 2,21 GHz en base et 2,52 GHz en mode boost, l'overclocking réalisé en usine portant ces valeurs respectivement à 2,255 GHz et 2,565 GHz.

16 Go de GDDR6 18 Gbps

La Radeon RX 7800 XT de PowerColor embarquera bien 16 Go de mémoire GDDR6 en 18 Gbps avec un bus mémoire de 256-bit, fournissant une bande passante de 576 Go/s, légèrement supérieure à la Radeon RX 6800 XT et similaire à la Radeon RX 7900 XT situé un cran au-dessus dans la gamme.

Le TDP n'est pas indiqué mais devrait se situer logiquement entre 250 et 300W. La carte Radeon RX 7800 XT Red Devil de PowerColor est dotée spécifiquement de trois ports DisplayPort 2.1 (mais seulement deux utilisables simultanément) et un port HDMI 2.1.

Le prix du GPU n'est pas encore connu et il faudra attendre fin août ou le mois de septembre pour en savoir plus et confirmer ces premières données.