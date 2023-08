Après avoir complété sa série de cartes graphiques gaming RDNA 3 par une Radeon RX 7600 positionnée en ouverture de gamme, le groupe AMD va terminer son déploiement par des modèles intermédiaires.

Plusieurs rumeurs ont commencé à évoquer l'apparition possible de cartes graphiques Radeon RX 7700 et Radeon RX 7800 avant la fin de l'année et utilisant le GPU Navi 32 pour se positionner entre la Radeon RX 7600 et les Radeon RX 7900 XT et XTX qui avaient initié la série fin 2022.

La CEO d'AMD Lisa Su a confirmé lors de la présentation des résultats trimestriels de l'entreprise que de nouvelles cartes graphiques Radeon RX 7000 seraient lancées durant le troisième trimestre.

Compléter une gamme qui peine à séduire

Si la firme a besoin d'ajouter ces références intermédiaires pour constituer une offre cohérente, le marché des cartes graphiques gaming reste problématique et les faibles ventes ont pénalisé son activité durant le deuxième trimestre de l'année.

Le décalage de l'arrivée des cartes graphiques de milieu de gamme chez AMD est généralement attribué à un excès de stocks de cartes Radeon RX 6000 de la génération précédente en RDNA 2 (les Radeon RX 6800 et 6900) qu'il a fallu réduire avant de pouvoir proposer de nouvelles références.

Les deux cartes graphiques ont commencé à apparaître en benchmark et devraient proposer 12 à 16 Go de mémoire GDDR6 avec un bus 256-bit. Il reste à voir à quels tarifs seront vendues les Radeon RX 7700 et RX 7800.

Trouver le bon tarif

Un leaker a tablé sur 450 dollars environ pour la première et 550 dollars pour la seconde, encadrant la concurrente GeForce RTX 4070 de Nvidia et créant des paliers entre les 780 dollars de la Radeon RX 7800 XT et les 280 dollars de la Radeon RX 7600.

Si les cartes AMD doivent être lancés durant le mois d'août ou en septembre, cela laisse un peu de temps pour finaliser les prix, sachant que Nvidia a déjà dévoilé toute sa gamme RTX 40, ou presque.

Outre le positionnement par rapport à la concurrence, il faudra aussi composer avec l'offre riche en modèles d'occasion des modèles de génération précédente qui génèrent aussi une pression sur la commercialisation de ces nouveaux GPUs.