Après avoir déployé son architecture de coeur CPU Zen 4 dans toutes ses familles de processeurs, dont les Ryzen 7000, ces deux dernières années, AMD se prépare à annoncer l'architecture Zen 5 et une nouvelle lignée de processeurs.

On pouvait penser qu'il s'agirait d'une famille Ryzen 8000 mais les indiscrétions s'accumulent pour orienter vers une autre dénomination. Les processeurs Granite Ridge avec coeurs Zen 5 seront bien finalement dénommés Ryzen 9000 et c'est Gigabyte qui le dit dans un communiqué en parlant de "processeurs AMD Ryzen 9000 Series".

Gigabyte vend la mèche avant l'heure

Gigabyte a sans doute montré un peu trop d'enthousiasme par rapport à la communication officielle d'AMD mais cela suggère dans le même temps qu'une annonce est proche.

Le salon Computex de Taipei, qui se tiendra début juin et fait la part belle aux processeurs et aux PC, reste la fenêtre la plus logique pour dévoiler à la fois l'architecture Zen 5 et donner un premier aperçu des processeurs Granite Ridge qui arriveront ensuite plus tard dans l'année.

Au-delà des processeurs pour PC de bureau, les variations APU et mobiles devraient donc aussi hériter du même nom et les processeurs Strix Halo (APU premium), Strix Point (APU haut de gamme) et Fire Range (processeurs mobiles), tous dotés de coeurs Zen 5 mais dont certains pourraient n'être lancés qu'en 2025 avec une partie graphique RDNA 3.5, reprendront en principe la dénomination Ryzen 90xx avec les suffixes correspondants.

Zen 5, toujours orientée vers l'efficacité énergétique

L'architecture Zen 5 profitera d'une gravure en 4 nm et exploitera le nouveau socket AM5. Elle assurera aux processeurs la possibilité d'utiliser la RAM DDR5 et l'interface PCie Gen 5.

Par rapport à Zen 4, elle devrait apporter une amélioration de 10 à 15% de l'IPC (instructions per cycle) et profiter de la gravure plus fine pour renforcer la densité de transistors et réduire la consommation d'énergie.

Le credo de Zen 4, à savoir l'efficacité énergétique, devrait être repris pour Zen 5 en misant sur la performance par watt plutôt que sur la puissance brute des processeurs.

L'architecture Zen 5 est également attendue dans les processeurs pour serveurs Epyc Turin qui poursuivront l'offensive sur le segment professionnel pour prendre des parts de marché aux Xeon Scalable d'Intel.