AMD a montré que la marque était toujours capable de surprendre le secteur tout entier : cela a été le cas avec l'annonce de Lisa Su lors du Computex de Taipei, évoquant un lancement des nouveaux Ryzen série 9000X en juillet.

Les processeurs exploitant la nouvelle architecture Zen 5 sortiront ainsi le mois prochain, sans réelle concurrence sur le marché... Puisque Intel pour sa part a prévu un lancement de ses processeurs Arrow Lake en octobre, et ne semble toujours pas souhaiter changer son calendrier.

AMD serait ainsi en avance sur son principal concurrent, mais cela ne suffirait pas... Pour enfoncer le clou, AMD aurait prévu de lancer les variantes de ses nouvelles puces intégrant la technologie 3D Vertical Cache Technology (3D V-Cache) assez rapidement, et une nouvelle fois, avant qu'Intel ne lance ses nouveaux processeurs.

Si les rumeurs se confirment, on devrait ainsi voir arriver les Ryzen 9000X arriver en juillet, suivis des Ryzen 9000X3D dès le mois de septembre, avant même qu'Intel ne dégaine sa nouvelle génération de puces.

Avec la précédente génération Ryzen 7000 en Zen 4, AMD avait attendu 7 mois entre ses modèles X et X3D, ce qui avait ralenti les ventes des processeurs chez la marque auprès des joueurs. En rapprochant les sorties et surtout, en profitant d'une période creuse chez son principal concurrent, AMD espère optimiser ses ventes et capter un marché spécifique : celui des utilisateurs qui n'ont pas profité de la précédente génération pour changer de matériel et basculer vers les plateformes en DDR5.