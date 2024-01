Avec la stratégie mise en place par le CEO Pat Gelsinger, le groupe Intel est en train de refaire son retard en matière de gravure fine. Avec la volonté d'avancer de 5 noeuds en 4 ans pour rattraper la concurrence (TSMC et Samsung), les techniques de gravure vont rapidement s'améliorer et l'année 2024 sera un point charnière dans la stratégie.

Pendant que les processeurs Meteor Lake gravés en 7 nm selon le procédé Intel 4 (équivalent 4 nm) sont en cours de déploiement, la suite se précise déjà avec l'arrivée dès cette année des processeurs Arrow Lake-S (pour PC de bureau) passant par le procédé Intel 20A (équivalent 2 nm).

Des processeurs Arrow Lake jusqu'à 24 coeurs

Intel a déjà commencé à évoquer dans les grandes lignes cette famille de processeurs Intel Core de 15ème génération dans des roadmaps et des communication. Le détail de ses caractéristiques a transpiré via le leaker YuuKi-AnS d'après les slides d'une présentation en interne.

Elles permettent d'établir que les processeurs Arrow Lake-S iront jusqu'à 24 coeurs avec une configuration CPU 8 P-Cores + 16 E-Cores, avec des variations de 22 coeurs (6 + 16) et 14 coeurs (6 + 8).

Elle devrait donc beaucoup ressembler aux Raptor Lake Refresh et se passer comme eux de l'hyperthreading sur les P-Cores, même s'il est déjà question d'une famille Arrow Lake Refresh qui doublerait le nombre de coeurs économiques.

Socket LGA 1851 pour les prochaines familles de processeurs

La famille de processeurs Arrow Lake exploitera le socket LGA 1851 que l'on pourrait retrouver encore dans deux générations pour Lunar Lake et Panther Lake jusqu'en 2026.

Les processeurs supporteront de la mémoire vive DDR5-6400 tout en abandonnant complètement la DDR4. La plate-forme supportera l'interface PCIe Gen 5 avec cette fois 24 lignes PCIe gérées.

Elle utilisera le chipset Intel 800 avec support DisplayPort en UHB20 et du Thunderbolt 4. Pour le plus récent et plus performant protocole Thunderbolt 5, il faudra patienter.

Comme il s'agit d'un document de travail dont l'origine et la date ne sont pas connues, il reste à voir ce qui sera maintenu de cette liste de caractéristiques pour Arrow Lake-S.