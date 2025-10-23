Si vous pensiez qu'AMD avait atteint le sommet de la performance en jeu avec son Ryzen 7 9800X3D, préparez-vous à être surpris. Alors que la concurrence d'Intel se prépare, de nouvelles rumeurs, provenant d'une source souvent bien informée, suggèrent que le géant des semi-conducteurs a encore deux cartes maîtresses dans sa manche.

Et l'une d'elles pourrait bien redéfinir ce que signifie "processeur gaming ultime".

Qu'est-ce que ce Ryzen 9 9950X3D2 et son "double 3D V-Cache" ?

C'est la rumeur la plus folle et la plus excitante qui entoure AMD en cette fin d'année. Le Ryzen 9 9950X3D2, comme son nom l'indique, serait une version améliorée du 9950X3D, mais avec une innovation de taille : une configuration à double 3D V-Cache. Concrètement, cela signifierait que les deux chiplets (CCD) de ce processeur à 16 cœurs bénéficieraient de la mémoire cache empilée, portant le total de cache L3 à un chiffre ahurissant de 192 Mo.

New Ryzen coming... ???

Ryzen 9 9950X3D2 - 200W, 16C32T, 192MB L3 cache, 5.6GHz/4.3GHz.

Ryzen 7 9850X3D - 120W, 8C16T, 96MB L3 cache, 5.6GHz/4.7GHz. — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) October 21, 2025





Ce serait un changement majeur par rapport aux Ryzen 9 X3D actuels, où un seul des deux CCD dispose de la mémoire 3D V-Cache, créant des variations de performance selon les cœurs utilisés. Si cette rumeur se confirme, ce serait une prouesse technique et un rétropédalage spectaculaire, AMD ayant déclaré par le passé qu'une telle configuration était trop coûteuse et peu utile pour les jeux.

Le Ryzen 7 9850X3D, une simple mise à jour ?

Moins révolutionnaire mais tout aussi redoutable, le Ryzen 7 9850X3D se présenterait comme une version survoltée du champion actuel du gaming, le 9800X3D. Il conserverait ses 8 cœurs et 16 threads ainsi que ses 96 Mo de cache L3, mais verrait sa fréquence de boost grimper de manière significative.





Les fuites évoquent une fréquence maximale de 5,6 GHz, soit un gain de 400 MHz par rapport au modèle actuel. Un tel "speed bump" suffirait à creuser encore un peu plus l'écart avec la concurrence dans les jeux, où la fréquence reste un facteur clé de performance. Le tout, pour un TDP qui resterait contenu à 120W.

AMD a-t-il vraiment besoin de ces nouveaux processeurs ?

Alors que la domination d'AMD sur le segment du jeu vidéo est quasi totale, on peut se demander pourquoi lancer de nouvelles puces aussi rapidement. La réponse tient en deux mots : Intel Arrow Lake. Pour contrer le retour attendu de son rival, AMD semble préparer une double offensive : asseoir sa domination avec une version améliorée de son best-seller (le 9850X3D) et créer une nouvelle catégorie de performance ultra-premium avec le 9950X3D2.





Ce dernier, en dotant tous ses cœurs d'un cache massif, corrigerait le seul vrai défaut des Ryzen 9 X3D actuels. Il faudra cependant attendre une confirmation officielle, probablement lors du CES en début d'année, pour savoir si ces monstres de puissance sont bien réels.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le 3D V-Cache ?

Le 3D V-Cache est une technologie innovante d'AMD qui consiste à empiler verticalement une couche de mémoire cache L3 supplémentaire directement sur le processeur. Cette grande quantité de cache ultra-rapide est particulièrement bénéfique pour les jeux vidéo, car elle permet de réduire considérablement les temps d'accès à la mémoire et d'augmenter les performances.

Pourquoi le cache est-il si important pour les jeux vidéo ?

Dans les jeux, le processeur doit constamment accéder à de grandes quantités de données. Avoir une très grande mémoire cache L3, comme celle offerte par la technologie 3D V-Cache, permet au CPU de stocker plus d'informations à proximité immédiate de ses cœurs de calcul. Cela réduit la latence et évite les "goulets d'étranglement", ce qui se traduit par un nombre d'images par seconde (FPS) plus élevé et plus stable.

Quand ces nouveaux processeurs pourraient-ils être disponibles ?

Pour le moment, il ne s'agit que de rumeurs. Cependant, la source de la fuite est souvent fiable. Si ces processeurs sont bien réels, une annonce officielle pourrait avoir lieu lors du CES en janvier, pour une commercialisation dans les mois qui suivent, afin de répondre à la sortie des nouvelles puces d'Intel.