La technologie 3D V-Cache d'AMD est la reine de la performance en jeu, mais son ticket d'entrée reste élevé. Cette situation pourrait bientôt changer.

Une fuite, repérée par le leaker @momomo_us sur le site d'un distributeur britannique, fait état d'une référence inédite : le Ryzen 5 7500X3D. Ce pourrait être la puce gaming abordable que tout le monde attend.

Quelles seraient les caractéristiques de ce processeur ?

Ce Ryzen 5 7500X3D se positionnerait comme le processeur X3D le plus abordable jamais lancé. Il s'agirait d'une puce 6 cœurs et 12 threads basée sur l'architecture Zen 4. Son atout maître serait l'intégration du 3D V-Cache, avec un total de 96 Mo de cache L3 (32 Mo de base + 64 Mo de cache 3D empilé).





Pour se distinguer du 7600X3D, il est probable que le Ryzen 5 7500X3D fonctionne à des fréquences d'horloge légèrement inférieures, de l'ordre de 300 à 400 MHz de moins, et affiche un TDP de 65 watts.

Pourquoi ce processeur est-il si attendu ?

Il marque la démocratisation de la meilleure technologie gaming d'AMD. Jusqu'à présent, le 3D V-Cache était réservé à des puces plus chères. Avec ce 7500X3D, AMD s'attaquerait directement au marché de l'entrée/milieu de gamme, offrant une performance en jeu potentiellement capable de rivaliser avec des processeurs bien plus onéreux, et de mettre une pression immense sur Intel.

Quand et pour qui cette puce sera-t-elle disponible ?

C'est la grande inconnue. Le Ryzen 5 7600X3D (son grand frère) avait connu une sortie très limitée, quasi-exclusive au distributeur américain Microcenter. La question est de savoir si ce 7500X3D sera une exclusivité OEM (réservée aux PC pré-montés) ou s'il bénéficiera d'une sortie mondiale.





Une annonce officielle pourrait avoir lieu lors du prochain CES, potentiellement en même temps que les futures puces haut de gamme Zen 5.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la technologie 3D V-Cache ?

Le 3D V-Cache est une innovation d'AMD qui consiste à empiler une couche de 64 Mo de mémoire cache L3 supplémentaire directement sur le processeur. Cette mémoire ultra-rapide est particulièrement efficace dans les jeux vidéo, car elle réduit la latence et augmente considérablement le nombre d'images par seconde.

Ce processeur sera-t-il disponible en France ?

Pour l'instant, rien n'est confirmé. Le précédent Ryzen 5 7600X3D n'a pas été officiellement distribué en France. Il faudra attendre une annonce d'AMD pour savoir si le 7500X3D sera vendu au détail ou réservé à certains marchés ou aux fabricants de PC.

Quelle est la différence entre 96 Mo et 102 Mo de cache ?

Les rumeurs divergent légèrement. La plupart des sources évoquent 96 Mo de cache L3 (32 Mo de base sur le processeur + 64 Mo de 3D V-Cache). D'autres mentionnent 102 Mo. La configuration à 96 Mo semble la plus probable, car elle correspond à l'architecture X3D à un seul CCD d'AMD.