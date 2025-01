La première génération de plateforme AMD Ryzen Z1 avait permis de faire émerger tout un ensemble de consoles de jeu portables suffisamment puissantes (ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go...), pour faire tourner Windows et les nombreux jeux disponibles, directement ou via les services de cloud gaming.

Pour le salon CES 2025 de Las Vegas, la firme annonce une nouvelle gamme de puces AMD Ryzen Z2 qui pousse encore plus loin le concept. Trois solutions sont annoncées pour répondre à différents besoins de puissance : AMD Ryzen Z2 Extreme, AMD Ryzen Z2 et AMD Ryzen Z2 Go, la petite dernière qui sera une exclusivité pour Lenovo et sa future console portable Legion Go S.

AMD Ryzen Z2 Extreme : Zen 5 / 5c et RDNA 3.5

Toutes sont destinées à équiper des appareils offrant entre 15 et 35W de puissance et les APU AMD Ryzen Z2 Extreme et Ryzen Z2 utiliseront le même CPU de 8 coeurs / 16 threads cadencé autour de 5 GHz en boost. La différence se jouera sur le nombre de coeurs GPU : 16 pour le Z2 Extreme et 12 pour le Z2, mais aussi sur la nature des coeurs CPU.

De son côté, le nouveau membre Ryzen Z2 Go se limitera à un CPU de 4 coeurs / 8 threads cadencé à 4,2 GHz en boost avec une partie GPU de 12 coeurs.

Pour la puce Ryzen Z2 Extreme, la partie CPU dérive de celle de l'architecture Strix Point en Zen 5, décomposée en 5 coeurs Zen 5 et 3 Zen 5c, tandis que la partie graphique est de type RDNA 3.5.

La puce Ryzen Z2 est aussi octocore mais avec 8 coeurs Zen 4 (dérivés de l'archtiecture APU Hawk Point de génération précedente) tandis que la partie graphique s'appuie sur des unités de calcul RDNA 3.

Pas de NPU mais des performances générales améliorées

Enfin l'APU Ryzen Z2 Go proposera 4 coeurs Zen 3+ pour le CPU et 12 unités de calcul RDNA 2 en GPU. Sous la même appellation Ryzen Z2 se cacheront donc des plateformes exploitant de multiples architectures et seule Z2 Extreme profitera des avancées techniques les plus récentes, ce qui aura des implications dans les capacités des consoles de jeu portables qui les exploiteront.

Outre les performances renforcées par rapport aux solutions Ryzen Z1 / Z1 Extreme, les nouveaux APU Ryzen Z2 devraient améliorer l'autonomie des consoles de jeu mais on notera que les différentes solutions font l'impasse sur les capacités d'intelligence artificielle et ne sont pas dotées de NPU (Neural Processing Unit).

Les plateformes AMD Ryzen Z2 sont attendues dès le premier trimestre 2025 et devraient rapidement prendre place dans les consoles de jeu portables de nouvelle génération.