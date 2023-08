La console Legion Go de Lenovo s'annonce intéressante à plus d'un titre. Surfant sur le succès de la Steam Deck et de nouveaux gadgets comme l'Asus ROG Ally ou l'Ayaneo, elle aura l'avantage de tourner sous Windows 11 et de pouvoir faire tourner elle aussi une majorité de jeux PC.

Son design, rappelant la Nintendo Switch avec ses manettes détachables, fera la part belle à un affichage de 8 pouces dont le leaker AnhPhuH précise qu'il offrira une résolution de 2560 x 1600 pixels.

Il confirme également que la console portable embarquera un processeur AMD Ryzen Z1 et Z1 Extreme, comme la ROG Ally, s'appuyant sur un APU Phoenix avec coeurs CPU Zen 4 et partie graphique Zen 3.

Quelle configuration mémoire pour la Legion Go ?

Cela devrait lui assurer une belle puissance tout en restant à basse consommation, même s'il reste à voir si l'autonomie n'aura pas trop à souffrir de cette débauche de performances.

Le même leaker précise la configuration mémoire de la Legion Go : 16 Go de RAM LPDDR5-7500 et 256 à 512 Go de stockage SSD M.2 / NVMe fourni par Samsung et Western Digital.

La console aura sans doute du répondant, comme en témoignent les larges évents à l'arrière pour la ventilation. Avec ses manettes latérales détachables et sa béquille, elle pourra aussi être utilisée pour visionner du contenu.

Des accessoires pour la rendre encore plus séduisante

A ceci pourrait s'ajouter un accessoire sous la forme de lunettes de réalité augmentée destinées au plus grand nombre. Lenovo pourrait ainsi tenter de démocratiser ce type de gadget encore réservé au monde professionnel et surfer sur une vague plus grand public dans la foulée du Vision Pro d'Apple.

La commercialisation reste attendue pour le dernier trimestre 2023 avec une possible officialisation dès le mois de septembre lors du salon IFA de Berlin afin de capter un maximum de lumière médiatique.

Le prix reste inconnu et les spéculations tournent autour d'une valeur proche de celles de l'Asus ROG Ally et de l'Ayaneo, dont la fiche technique n'est pas très éloignée, soit autour de 600 à 800 dollars.