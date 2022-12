Lancées il y a un mois déjà, les RTX 4080 de Nvidia peinent toujours à trouver acquéreur : les stocks sont conséquents chez les revendeurs, et ce, malgré une récente baisse de prix.

Lancée à des prix jugés délirants dans un contexte d'inflation et d'explosion du cout des énergies, les RTX 4080 ont bien du mal à séduire les joueurs. Les performances sont loin d'être à blâmer, mais avec un prix de départ de 1450€ alors que Nvidia promettait des cartes plus accessibles que la précédente génération, les joueurs boudent simplement la marque.

AMD cartonne, Nvidia stagne

La situation est loin de s'être arrangée, car malgré une première baisse de prix, le lancement des Radeon RX 7900 XT et XTX d'AMD ont plombé un peu plus les affaires de Nvidia. Les cartes d'AMD proposent ainsi des performances approchantes et supérieures aux RTX 4080, mais avec un tarif plus agressif.

C'est pourquoi Nvidia réagit et opère une nouvelle baisse de prix de sa RTX 4080. Nvidia a vraisemblablement conseillé à ses partenaires de revoir leurs plaquettes tarifaires puisque certains modèles chez GainWard et ASUS ont encore baissé de 50€.

Notons que si Nvidia peine à vendre ses cartes, AMD a réalisé un sans-faute : l'intégralité du stock de RX 7900 s'est écoulé en quelques heures, il était pourtant identique à celui prévu par Nvidia pour ses 4080.