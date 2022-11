Le lancement des nouvelles cartes graphiques de Nvidia sous Ada Lovelace ne semble pas convaincre les joueurs : si la RTX 4090 a rapidement affiché la rupture de stock du fait d'un nombre limité de cartes disponibles sur le marché, on trouve la RTX 4080 sans grand problème depuis sa sortie.

Or il l'explication ne tient pas tant du fait qu'Nvidia a anticipé une large production de ses puces que du désintérêt des joueurs pour le modèle en particulier.

Des ventes catastrophiques

Selon TomsHardware, les ventes ne sont pas au rendez-vous et se veulent même particulièrement mauvaises... Le site a interrogé plusieurs distributeurs dans plusieurs pays et en fonction des zones, les ventes sont décrites comme "désastreuses" voire "abyssales".

Plusieurs facteurs expliquent le peu d'engouement des joueurs pour la RTX 4080, à commencer par le prix bien trop élevé (1600€ pour le premier modèle en France) combiné à une tendance inflationniste générale qui restreint les budgets des foyers.

Mais même aux USA qui profite d'un dollar fort, il reste difficile de trouver des RTX 4080 custom proches des prix officiels. Les constructeurs ont eu la main lourde sur la note, et les joueurs considèrent ainsi que la RTX 4080 est globalement trop cher d'au moins 400€.

Nvidia a également souffert d'une communication assez aléatoire : la marque évoquait des RTX 4000 plus accessibles que les RTX 3000 pour finalement annoncer des prix bien plus élevés, sans compter le micmac autour des deux versions de RTX 4080 12 et 16 Go... Nvidia s'est pris les pieds dans le tapis...

D'autre part, les problèmes rencontrés avec le port 12VHPWR sur RTX 4090, que l'on retrouve sur RTX 4080 a également échaudé certains acheteurs.

Des craintes légitimes sur les RTX 4060 et 4070

Les inquiétudes se portent désormais sur les tarifs proposés au niveau des RTX 4060 et 4070 qui pourraient ne pas faire mieux... Situation d'autant moins compréhensible que dans l'interstice, AMD a dévoilé ses Radeon RX 7900 XT et XTX aux performances proches ou équivalentes des RTX 4080 mais à des prix bien plus attractifs...

AMD pourrait ainsi ne même pas avoir à déployer de cartes d'entrée de gamme puisque ses RX 7900 pourraient se montrer de toute façon moins chères que les RTX 4060 en prévision chez Nvidia...

La seule échappatoire désormais pour Nvidia est de réviser lourdement sa plaquette tarifaire, mais pas certain que la marque envisage cette solution à court terme.