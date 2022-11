Après ses GeForce RTX 4090 orientées vers le premium, Nvidia a finalement commercialisé ses RTX 4080 qui constituent le haut de gamme de ses cartes graphiques Ada Lovelace.

Récemment, AMD dévoilait également sa nouvelle génération de puces graphiques et deux cartes avec les Radeon RX 7900 XT et Radeon RX 7900 XTX qui viendront se positionner face aux RTX 4080 avec un prix bien plus accessible. Attendues dans le courant du mois de décembre, on sait déjà qu'AMD a prévu un stock assez conséquent de cartes.

RX 7000 VS RTX 4000 : la guerre prévue le mois prochain

La guerre aura donc bien lieu : le mois prochain, AMD commercialisera ses nouvelles cartes graphiques Radeon 7000 et pour s'assurer du succès, la marque a prévu un stock assez conséquent.

Selon MyDrivers, AMD aurait prévu des quantités de RX 7900 XT et 7900 XTX équivalentes aux RTX 4000 de Nvidia. On parle donc d'environ 165 000 cartes graphiques sur le premier mois. A ce jour, on estime que Nvidia aurait évoulé 135 000 RTX 4090 et 30 000 RTX 4080.

Le site n'indique pas la répartition des stocks entre les RX 7900 XT et 7900 XTX. Avec un prix bien plus accessible, le stock prévu pourrait toutefois rapidement s'envoler... Nombre de joueurs sont ainsi échaudés par le prix des RTX 4080 : 1600€ au moins et au-delà des 2200€ pour certain modèles...

Rappelons que les RX 7900 XT et 7900 XTX affichent la promesse de performances équivalentes ou à peine inférieures aux RTX 4080 de Nvidia, mais avec des prix de vente conseillés respectifs de 899 et 999 dollars... L'écart de prix devrait donc être significatif et suffisant à réorienter les joueurs vers AMD.