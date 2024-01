En novembre 2023, Renault officialisait la naissance de sa filiale Ampère consacrée aux véhicules électriques en promettant un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros dès 2025 et surtout une introduction en Bourse au premier semestre 2024 pour soutenir sa croissance avec une offre de sept véhicules pour bien démarrer son activité.

Deux mois plus tard, les projets ont déjà changé. Le patron de Renault Luca de Meo a annoncé l'annulation de l'introduction en Bourse d'Ampère du printemps prochain au regard des "conditions du marché action et [du] flux de trésorerie généré ces derniers mois".

Pas d'IPO mais les objectifs maintenus

La valorisation de 10 milliards d'euros espérée semble impossible à atteindre et le constructeur indique maintenant pouvoir apporter directement les financements nécessaires à la croissance de sa filiale, tout en conservant l'appui des investisseurs de référence Nissan et Mitsubishi, qui s'étaient engagés à fournir 800 millions d'euros, et de Qualcomm pour l'intégration de ses solutions de connectivité automobile avancées.

Si la décision peut être surprenante, les objectifs d'Ampère restent les mêmes et soulignent les ambitions de Renault dans l'électrique : pouvoir produire 300 000 véhicules électriques annuellement à partir de 2025 et 1 million d'ici 2030 en réduisant les coûts de production pour amener le prix des voitures électriques au niveau de leurs équivalents thermiques.

La R5 électrique en vedette

Parmi les modèles à venir, l'une des stars sera sans doute la Renault 5 E-Tech, une citadine qui devrait être proposée autour de 25 000 euros, faisant renaître la légende de la R5 dans un format adapté à l'air du temps.

D'autres modèles emblématiques sont attendus, comme la 4L qui s'est déjà montrée en variante 4Ever Trophy fin 2022, ou une future Twingo électrique qui pourrait tutoyer la barre des 20 000 €.

En annonçant l'abandon de l'entrée en Bourse d'Ampère, et non son simple report, Renault met aussi en avant son propre redressement rapide après les temps difficiles de l'ère post-Carlos Ghosn. Le constructeur évite enfin le risque de voir la filiale Ampère lâchée dans la nature dans un contexte encore délicat pour les véhicules électriques européens, sous la pression de la concurrence chinoise et de Tesla.

Les investisseurs semblent y avoir été sensibles. La valeur de l'action Renault a grimpé de 5% après l'annonce de l'abandon de l'entrée en Bourse d'Ampère avant de se stabiliser un peu plus bas.