Google a lancé Android 13, la dernière évolution de sa plateforme mobile, en août 2022 et a mis à jour ses appareils mobiles de la gamme Pixel. Les premiers fabricants de smartphones ont commencé à proposer la migration de certains de leurs modèles vers le nouvel OS mais ils sont encore rares.

Presque six mois après ce lancement, combien d'appareils Android profitent des innovations d'Android 13 ? Selon le dernier décompte diffusé dans l'environnement de développement Android Studio, pas beaucoup.

Google ne diffuse d'ailleurs plus que parcimonieusement cette information qui était relayée auparavant tous les mois. La mise à jour des données en ce début d'année permet d'avoir le dernier panorama des versions d'Android en circulation, en principe à partir de leur connexion au portail Google Play Store.

Avec Android 13, vous êtes à la pointe de l'iceberg

Ainsi, si vous disposez d'Android 13 à bord de votre smartphone, vous faites partie d'une certaine façon de l'élite de l'écosystème Android. La dernière versiond de l'OS mobile de Google est en effet présente sur 5,2% des appareils mobiles comptabilisés après un peu plus de cinq mois de présence sur le marché.

Credit : 9to5Google

Il faut dire qu'en dehors de Google, Samsung et quelques courageux fabricants comme Sony, OnePlus, Realme ou récemment Xiaomi avec MIUI 14 qui ont démarré leur migration dès fin 2022 pour certains modèles, le passage à la nouvelle version va plutôt se faire dans les semaines et les mois qui viennent.

Android 11 fait de la résistance

On pourrait penser qu'Android 12 (et sa variante 12L pour smartphones pliants) constitue le gros des troupes mais c'est en fait Android 11 qui reste la version majoritaire avec 24,4% de présence sur les appareils (contre 18,9% pour Android 12).

L'effort de mise à jour (mais aussi la capacité de mettre à jour) des appareils mobiles reste encore un travail de longue haleine du côté de l'écosystème Android, avec les problématiques de sécurité et d'accès aux fonctionnalités récentes associées.

Le graphique montre que Android 8 (Oreo) est toujours présent sur un peu moins de 10% des appareils et les antiques KitKat et Lollipop (Android 4 et 5 !) sont encore visibles avec 0,7% et 2,1% de présence.