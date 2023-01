Le groupe Xiaomi n'a pas mis longtemps après l'annonce du processeur premium Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm pour présenter sa gamme de smartphones Xiaomi 13 en décembre dernier.

Les modèles ont été présentés en Chine d'abord et ont donné lieu à l'officialisation de la nouvelle surcouche MIUI 14 reposant sur Android 13. Elle renforce les possibilités de personnalisation et améliore la fluidité des animations tout en consommant moins de ressources de manière à préserver l'autonomie.

Après la présentation chinoise, Xiaomi s'apprête donc à diffuser l'interface MIUI 14 sur ses smartphones vendus à l'international, cinq mois après la mise à disposition d'Android 13 par Google.

Xiaomi 13 sous MIUI 14 / Android 13

Les utilisateurs des modèles précédents Xiaomi 12 devraient être les premiers concernés mais le site Android Police note que la mise à jour est pour le moment réservée aux membres du programme Mi Pilot.

Pas de grands changements visibles

Ces derniers peuvent dès à présent télécharger la grosse mise à jour de 4,45 Go. Outre les correctifs de sécurité pour Android de janvier 2023, la nouvelle version de l'interface apportera du nouveau essentiellement en coulisses avec des performances améliorées mais ne donnera pas lieu à de grands changements visibles par l'utilisateur.

Le firmware n'est pour l'instant disponible que pour les Xiaomi 12 standard et non pour la version Pro mais les choses devraient rapidement évoluer ces prochains jours.

Les autres téléphones portables éligibles de la marque suivront ensuite mais les plus anciens recevront MIUI 14 tout en conservant Android 12 sous-jacent, en fonction du programme de mise à jour décidé par la marque.

Encore des progrès à faire sur les mises à jour majeures

Cela concerne les smartphones Xiaomi mais aussi les marques filles Redmi et Poco dont les différents modèles seront progressivement mis à jour. Si les Pixel de Google restent les premiers modèles à profiter d'Android 13, Samsung fait figure de bon élève en ayant déjà mis à jour ses derniers smartphones de référence, tout en offrant un suivi garanti sur plusieurs années.

Xiaomi a commencé à faire des efforts en ce sens mais le fabricant reste encore en retrait sur la mise à disposition et le nombre d'années de suivi. Plus généralement, les fabricants chinois ont souvent été critiqués pour la faiblesse de leur programme de migration vers les dernières versions d'Android et plusieurs d'entre eux (essentiellement ceux qui visent les marchés européens et nord-américains, en particulier Oppo / OnePlus et Realme) ont commencé à renforcer leur politique de mise à jour.