Il existe des smartphones offrant une autonomie plus ou moins longue, une capacité de batterie variable ou des mécanismes de charge plus ou moins rapides mais au bout du compte, la batterie finira par perdre en capacité et il pourra alors être temps de la remplacer.

Il existe des applications pour suivre l'évolution de la capacité de la batterie au fil du temps mais cette fonction pourrait être bientôt assurée directement dans la prochaine version d'Android, à savoir Android 15.

Plutôt que de lancer ce suivi à l'installation d'applications tierces sans savoir ce qui s'est passé avant, les smartphones pourraient profiter d'un suivi direct de l'état de la batterie dans Android, note le site Android Authority.

Les API d'Android riches en données sur la batterie

Des travaux de suivi de l'état de la batterie ont démarré dans Android 14 mais ils ne devraient se concrétiser qu'avec la version suivante. Une première fonction d'information sur la batterie est apparue avec le Pixel Feature Drop de décembre 2023 qui délivre déjà certaines données utiles sur les Pixel 8 comme la date de fabrication de la batterie et le nombre de cycles mais d'autres informations peuvent être obtenues par ailleurs.

Une fonction Battery Health cachée dans Android 14 qui ne demande qu'à être enrichie (credit : Android Authority)

Il est ainsi possible d'obtenir la date de première utilisation, le protocole de charge, l'état de charge ou un état de santé de la batterie donnant la capacité estimée restante à pleine charge.

Un état de santé de la batterie dans Android 15 ?

Android Authority note qu'une rubrique " Battery Health " avait émergé avec Android 14 QPR2 Beta 2 mais n'a pas été activée dans la version finalisée d'Android 14. L'application des réglages cache des mentions montrant qu'il sera possible de visualiser une estimation de la capacité restante de la batterie ainsi que des jeux d'icônes qui pourraient être utilisés pour signifier l'état de santé de la batterie d'un smartphone et éventuellement indiquer quand il sera temps de la remplacer.

D'autres indicateurs permettront d'ailleurs de savoir si la batterie est d'origine ou a été remplacée. Il reste à voir si tous ces éléments se retrouveront dans l'évolution Android 15 attendue entre août et octobre 2024.