Certains fabricants de smartphones proposent un mode bureau, à l'image du mode DeX de Samsung ou du mode Ready For de Motorola, qui permettent de disposer d'un client léger lorsque l'appareil mobile est relié à un écran.

L'affichage s'adapte alors pour fonctionner comme un ordinateur avec une interface gérant le multifenêtre et des interactions se rapprochant de celles utilisées sur un PC classique. Mais hors de ces solutions spécifiques ne fonctionnant que sur certains smartphones, le mode bureau natif d'Android n'est pas spécialement attirant et bien pensé.

Un mode bureau pour tablettes Android

En avril dernier, des rumeurs ont circulé concernant une amélioration de l'ergonomie du mode bureau au sein du futur Android 15 et qui pourrait alors devenir une fonction plus répandue et non limitée à certains acteurs.

Le site Android Authority a observé dans la beta d'Android 15 un mode bureau caché et capable de fonctionner sur les tablettes tactiles. Il apporte un dock d'applications en bas de l'écran mais aussi la gestion des fenêtre freeform, permettant de les agrandir, réduire et déplacer très simplement tout en profitant du multitâche pour afficher plusieurs applications dans différentes fenêtres.

Encore expérimental

Ce qu'observe l'auteur de cette découverte est très similaire à ce que propose Samsung avec son mode DeX sur les tablettes tactiles Galaxy et cela pourrait donc finir par s'inviter plus largement dans cette catégorie de produit, à commencer peut-être par une future Pixel Tablet qui en aurait la primeur avant une extension à toutes les tablettes Android.

Le mode bureau sur tablettes Android ne sera donc peut-être pas une fonction immédiatement disponible dans la prochaine version de l'OS mobile et il reste à voir dans quelle mesure Google veut la mettre en avant sans risquer de faire de l'ombre à son autre système d'exploitation Chrome OS.