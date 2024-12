Il n'y a pas si longtemps, l'application de prise de notes Google Keep paraissait quelque peu délaissée par Google. En début d'année, Google avait toutefois annoncé que les rappels associés à cette application feront leur apparition dans Google Tasks.

Par la suite, Google Keep n'a pas échappé à l'IA et à la possibilité de faire appel à Gemini pour créer des listes. Certaines fonctionnalités demeurent cependant réservées à un abonnement Google One AI Premium.

Une mutation en application système

Une surprise est que les ambitions de Google sont finalement encore plus grandes avec Google Keep. Suite à la publication de la deuxième Developer Preview d'Android 16, Android Authority rapporte que l'application est désormais une application système.

Une conséquence directe de cette mutation est qu'une désinstallation ne sera pas autorisée par les moyens habituels du commun des utilisateurs (sans accès root). Ces derniers pourront cependant désactiver Google Keep ou forcer son arrêt.

Pour Android Authority, si Google Keep change de statut, c'est sans doute parce que Google envisage de lui accorder un accès plus profond à des fonctionnalités essentielles du système d'exploitation, et afin de lui permettre d'effectuer certaines tâches critiques.

À surveiller après la DP2

Avec Android 16 en DP2, il est encore trop tôt pour connaître les réelles intentions de Google concernant Google Keep qui semble devoir jouer un rôle plus central dans Android, ou du moins pour l'Android avec les services Google.

N.B. : Source image (vignette) : Google.