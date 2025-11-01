Google développe pour Android 17 une nouvelle fonctionnalité nommée Min Mode. Elle permettra aux applications d'afficher des interfaces minimalistes et persistantes en plein écran sur l'écran Always-On Display (AOD), transformant l'écran de veille en un véritable tableau de bord basse consommation pour des usages comme la navigation GPS.

La fonctionnalité AOD est devenue un standard sur la plupart des smartphones Android. Elle permet de consulter l'heure ou les notifications d'un simple coup d'œil, sans avoir à réveiller complètement l'appareil.

Cependant, son utilité reste fondamentalement limitée à l'affichage d'informations statiques. Des indices découverts dans les versions de développement d'Android suggèrent que Google s'apprête à changer la donne en profondeur.

Qu'est-ce que le "Min Mode" ?

Détectée dans le code du SystemUI d'Android, le cœur qui gère l'interface système, une nouvelle fonctionnalité baptisée Min Mode est en cours de développement. Il ne s'agit pas de remplacer l'AOD actuel, mais de lui ajouter une nouvelle dimension.

Ce mode utiliserait le même état d'affichage à très basse consommation, avec une luminosité, une fréquence de rafraîchissement et des couleurs limitées pour préserver la batterie.

La véritable avancée réside dans sa capacité à laisser une application prendre le contrôle de l'écran en veille. Lorsqu'une application compatible est active et que l'écran s'éteint, le système pourra basculer vers une interface plein écran minimaliste fournie par cette application, au lieu de l'horloge habituelle.

Des mécanismes de protection contre le marquage de l'écran (burn-in) sont déjà prévus, déplaçant l'affichage d'un pixel toutes les minutes.

Google Maps, premier cas d'usage concret

Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est qu'au stade de l'expérimentation, mais un candidat de choix se dessine déjà : Google Maps. Des analyses récentes ont révélé que l'application de navigation travaillait sur un mode d'économie d'énergie extrême, affichant une interface monochrome et dépouillée de presque tous ses éléments visuels.

Le lien a rapidement été établi. Le nom technique de cette activité dans le code est "MinModeActivity", une référence directe à la nouvelle fonctionnalité système. De plus, ce mode serait limité à l'orientation portrait et une illustration suggère son activation via le bouton d'alimentation, des contraintes parfaitement logiques dans le contexte d'un affichage sur l'AOD.

Vers un écran de veille réellement interactif ?

Cette évolution pourrait permettre de créer de véritables activités en direct persistantes. Pour la navigation GPS, l'avantage est évident : afficher les instructions virage par virage sans drainer la batterie comme le fait l'affichage classique. L'impact va bien au-delà de la simple cartographie.

On peut imaginer des applications de fitness affichant les statistiques d'une course en temps réel, des lecteurs musicaux proposant des contrôles simplifiés ou des applications de domotique donnant un aperçu du statut de la maison. Le succès dépendra de la capacité des développeurs à proposer des interfaces réellement utiles et non intrusives.

Le Min Mode devrait être officialisé en tant que nouvelle API pour les développeurs avec le lancement d'Android 17 l'année prochaine. D'ici là, la question reste ouverte : comment l'écosystème Android s'emparera-t-il de cette nouvelle toile d'expression pour redéfinir ce que signifie un téléphone "au repos" ?