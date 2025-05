Après Apple qui a dévoilé des fonctionnalités d'accessibilité disponibles d'ici la fin de cette année avec ses divers systèmes d'exploitation, c'est au tour de Google de présenter des nouveautés d'accessibilité pour Android et Chrome. Des annonces en lien avec la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité.

Une contribution Gemini pour TalkBack

L'année dernière, Google avait ajouté des capacités de Gemini à TalkBack qui est le lecteur d'écran d'Android. Même sans la présence de texte alternatif, les modèles d'IA Gemini permettent d'obtenir des descriptions audio détaillées des images.

Désormais, l'intégration de Gemini avec TalkBack permet de répondre à des questions sur les images ou plus encore sur l'ensemble de l'écran. Il sera ainsi possible d'obtenir une description de tout contenu affiché à l'écran pour faciliter sa compréhension et l'interaction.

Mise à jour des Expressive Captions

Sous-titres en temps réel améliorés grâce à des phrases descriptives et des libellés, les Expressive Captions pour tout contenu audio utilisent l'IA afin de capter non seulement ce que quelqu'un dit, mais aussi la manière de le dire.

Ces sous-titres ajoutent dorénavant la prise en charge des mots longs tels que les exclamations d'un commentateur sportif, davantage de libellés pour les sons comme les sifflements et les raclements de gorge.

Avec la nouvelle version de la fonctionnalité Expressive Captions, Android 15 (ou plus) est nécessaire et le déploiement concerne d'abord l'anglais aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie.

Page Zoom avec Chrome sur Android

Pour le navigateur Google Chrome, Google rappelle les fonctionnalités d'accessibilité Live Caption et les descriptions d'images pour les utilisateurs d'un lecteur d'écran.

Sur ordinateur, des améliorations comprennent l'OCR (Reconnaissance Optique de Caractères) pour les PDF scannés. De quoi interagir avec le texte de la même manière que sur une page normale (surligner, copier, rechercher…), en plus d'utiliser un lecteur d'écran pour une lecture.

Page Zoom arrive pour Google Chrome sur Android et permet comme sur ordinateur d'augmenter la taille du texte affiché, sans pour autant affecter la mise en page ou l'expérience de navigation, et avec une personnalisation du zoom à appliquer pour toutes ou certaines des pages consultées.