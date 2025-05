Une nouvelle menace majeure vise les utilisateurs d’Android, avec l’apparition d’un malware brésilien particulièrement sophistiqué et dangereux. Ce logiciel malveillant, détecté récemment, a pour objectif principal de dérober les identifiants et mots de passe bancaires afin de piller les comptes des victimes.

Ce logiciel malveillant, baptisé PixStealer, est diffusé via des applications frauduleuses souvent déguisées en outils populaires, ce qui facilite son installation par les utilisateurs sans méfiance.

Une fois installé, PixStealer peut intercepter les données de connexion, les codes d’authentification à deux facteurs, et même prendre le contrôle à distance du téléphone. Ce malware utilise des techniques avancées d’évasion pour contourner les systèmes de sécurité d’Android et les protections des banques en ligne. Par exemple, il peut afficher de fausses interfaces pour tromper l’utilisateur et récupérer des informations sensibles, ou encore exploiter les notifications pour subtiliser des données confidentielles.

Selon les chercheurs en cybersécurité, PixStealer est capable d’exfiltrer rapidement les informations bancaires et de les transmettre aux cybercriminels, leur permettant d’accéder aux comptes et de réaliser des transactions frauduleuses. Ce malware cible particulièrement les clients des banques brésiliennes, mais sa propagation internationale inquiète.

Pour se protéger, il est essentiel de ne télécharger des applications qu’à partir du Google Play Store ou de sources vérifiées, de lire attentivement les permissions demandées par les applications et d’éviter d’installer des fichiers APK provenant de sources inconnues. L’usage d’un antivirus mobile à jour est également recommandé, ainsi que la vigilance face aux messages et liens suspects reçus par SMS ou email.

Enfin, en cas de doute sur la sécurité de son téléphone, il est conseillé de consulter un expert ou d’utiliser des outils spécialisés pour analyser et nettoyer l’appareil.