En collaboration avec Samsung et Qualcomm, Google annonce le système d'exploitation Android XR qui se destine à des appareils de réalité étendue, comme des casques et des lunettes. La plateforme doit ainsi capitaliser sur les investissements de longue date dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte.

Android XR sera d'abord lancé sur des casques et le premier appareil à en tirer parti sera un casque de Samsung au nom de code Project Moohan. Une commercialisation est prévue en 2025, sans savoir exactement si Moohan viendra marcher sur les plates-bandes de l'Apple Vision Pro d'Apple avec visionOS et des casques de Meta avec Horizon OS.

Samsung évoque des écrans de pointe, la technologie Passthrough et un mode de saisie multimodal naturel. D'après Google, il sera possible de passer facilement d'une immersion totale dans un environnement virtuel à un retour au monde réel.

Un nouveau terrain de jeu pour Gemini

Pour des conversations et le contrôle, le casque et les futures lunettes pourront s'appuyer sur l'assistant IA Gemini, notamment à la manière des lunettes Ray-Ban Meta grâce à Meta AI, voire tel un écrin au Project Astra. « Gemini peut comprendre votre intention, vous aider à planifier, à rechercher des sujets et à vous guider dans vos tâches. »

Avec Android XR pour des lunettes, Gemini sera en mesure de fournir des informations utiles au moment opportun dans le champ de vision ou dans l'oreille. Des exemples cités sont des directions, des traductions, des résumés de messages sans besoin de sortir le téléphone.

Android XR prendra en charge les applications Android de Google Play, tandis que d'autres applications, des jeux et des contenus immersifs seront spécialement conçus pour la XR, d'où l'appel de Google à destination des développeurs. De son côté, Google adaptera des applications comme Chrome, YouTube, Google TV, Google Photos et Google Maps.

Mauvaise nouvelle pour Meta ?

Pour Android XR, Google met en avant une plateforme ouverte et unifiée pour les casques et les lunettes XR. Un avantage pour les développeurs est qu'ils pourront avoir recours aux outils et frameworks Android qu'ils connaissent.

Rappelons qu'en début d'année, Meta a adopté une stratégie d'ouverture pour Meta Horizon OS qui repose sur un socle Android (AOSP). Avec l'arrivée d'Android XR, c'est une contrariété pour le groupe de Mark Zuckerberg.