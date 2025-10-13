Le PlayStation Store est de nouveau le théâtre d'une polémique dont il se serait bien passé, avec l'apparition d'un clone à peine déguisé du phénomène de Nintendo, Animal Crossing. Baptisé Anime Village Online, le jeu ne cache pas ses inspirations, allant jusqu'à la copie quasi parfaite de l'esthétique et du concept du titre de Nintendo.

Cette nouvelle affaire survient quelques mois seulement après un précédent cas similaire, Anime Sim Life, qui avait été discrètement retiré de la vente après avoir fait les gros titres.

Comment un tel plagiat peut-il se retrouver sur le PlayStation Store ?

C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Comment un jeu qui, sur son seul visuel promotionnel, ressemble à s'y méprendre à Animal Crossing, peut-il passer les filtres de validation de Sony ?

Le plagiat semble si évident que la présence du jeu sur la boutique officielle de la PS5 soulève de sérieuses questions. La description du jeu enfonce le clou : "Bienvenue dans Anime Village Online, un jeu de simulation de vie douillet où vous pouvez créer le village de vos rêves..." Un discours qui sonne étrangement familier.



Le développeur, un certain Wisnu Sudirman, est inconnu au bataillon et le studio qu'il prétend diriger, GamePoc, n'a aucune existence légale ou numérique. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une opération opportuniste, capitalisant sur le succès immense de la licence de Nintendo.

Est-ce un cas isolé dans l'industrie ?

Malheureusement, non. Si le PlayStation Store est ici sous le feu des projecteurs, ce phénomène des "clones" et des jeux de piètre qualité utilisant des visuels trompeurs est un fléau qui touche toutes les plateformes numériques. L'eShop de Nintendo a lui-même été critiqué par le passé pour son manque de curation, laissant passer des copies éhontées comme The Last Hope: Dead Zone Survival, un ersatz pathétique de The Last of Us.





Ces "shovelwares", souvent développés à la va-vite avec des ressources achetées en ligne, profitent de la masse de sorties pour se glisser entre les mailles du filet. Leur but n'est pas de proposer une expérience de qualité, mais de tromper quelques consommateurs pour générer un profit rapide avant d'être retirés.

À quoi peuvent s'attendre les développeurs de ce clone ?

À une fin de partie rapide et douloureuse. La réputation de Nintendo en matière de protection de sa propriété intellectuelle n'est plus à faire. Le géant japonais est connu pour sa politique de tolérance zéro face aux plagiats et à l'utilisation non autorisée de ses licences. Il est donc quasiment certain que les avocats de l'entreprise sont déjà sur le pied de guerre.





Le jeu, actuellement disponible uniquement en précommande pour une sortie lointaine en 2027, a de fortes chances de disparaître du PlayStation Store bien avant cette date. Cette affaire met une nouvelle fois en lumière la guerre constante que se livrent les créateurs pour protéger leurs œuvres et la difficulté pour les gestionnaires de plateformes de faire le tri entre l'inspiration légitime et la copie pure et simple.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu est-il déjà disponible à l'achat ?

Non, Anime Village Online est actuellement listé sur le PlayStation Store avec une date de sortie fixée à 2027. Il est seulement possible de l'ajouter à sa liste de souhaits. Cependant, il est très probable que le jeu soit retiré de la boutique avant même d'être disponible.

Pourquoi Sony laisse-t-il passer de tels jeux ?

Le volume de soumissions de jeux sur les plateformes comme le PlayStation Store est immense. Les processus de validation sont en partie automatisés et peuvent laisser passer des projets qui, sur le papier, semblent légitimes. C'est souvent la réaction du public et des médias qui alerte les équipes de modération, entraînant un retrait a posteriori.

Les développeurs de ces clones risquent-ils des poursuites ?

Oui, absolument. Nintendo est particulièrement réputé pour son intransigeance. Au-delà du simple retrait du jeu, les développeurs s'exposent à des poursuites judiciaires pour violation de la propriété intellectuelle, qui peuvent se solder par de lourdes amendes et des dommages et intérêts.