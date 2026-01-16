Le 12 janvier 2026 a marqué la fin officielle d'Anthem. Les serveurs ont été débranchés par EA, rendant le looter-shooter de BioWare totalement inaccessible, même pour son contenu solo.

Alors que le jeu semblait destiné à l'oubli, une voix inattendue vient de rallumer une flamme d'espoir : celle de Mark Darrah, son ancien producteur exécutif, avec une proposition de relance radicale.

Quel est le plan de sauvetage proposé pour Anthem ?

Dans une longue vidéo, Mark Darrah a exposé sa vision pour une seconde vie. Son idée n'est pas une simple réactivation des serveurs, mais une refonte profonde du jeu. La première étape consisterait à porter Anthem sur les consoles de génération actuelle, les Xbox Series X|S et la PS5. Cela permettrait d'améliorer les graphismes et de viser un 60 images par seconde stable, profitant de la puissance du nouveau matériel.

Le cœur du projet repose sur l'abandon du multijoueur. Il faudrait transformer le titre en une expérience narrative solo, en s'appuyant sur un code pour des serveurs locaux qui, selon lui, existerait déjà. Pour remplacer les autres joueurs, des compagnons gérés par l'IA seraient introduits, avec leurs propres dialogues et arcs narratifs, rapprochant le jeu des classiques de BioWare.

Pourquoi cette refonte n'a-t-elle jamais vu le jour ?

L'idée d'une refonte n'est pas nouvelle. Un projet majeur, connu sous le nom d'Anthem Next, était en développement pendant plusieurs années pour corriger les défauts du jeu. Cependant, EA a officiellement annulé cette version 2.0 en 2021, une décision que Mark Darrah qualifie aujourd'hui d'"erreur". Cette annulation a d'ailleurs provoqué une vague de départs au sein de BioWare.

Plus troublant encore, Darrah confirme que l'équipe avait développé une version fonctionnelle du jeu en local bien avant sa sortie en 2019. EA aurait donc sciemment décidé de ne pas rendre cette option disponible, condamnant le jeu à disparaître avec ses serveurs. Une simple mise à jour aurait pu, en théorie, le rendre à nouveau jouable en mode solo.

Quelles sont les chances de voir ce projet se concrétiser ?

Malgré la solidité apparente du plan, l'optimisme n'est pas de mise. Mark Darrah lui-même tempère les attentes en affirmant qu'il y a "probablement" très peu de chances qu'EA investisse les 10 millions de dollars estimés pour ce sauvetage. L'éditeur reste le principal obstacle, et son silence radio sur le sujet est assourdissant.

L'espoir pourrait venir de la pression des joueurs, comme ce fut le cas pour The Crew, sauvé par des initiatives similaires. Toutefois, la communauté d'Anthem n'a jamais atteint la même taille ou la même ferveur, ce qui rend une mobilisation massive plus compliquée. Pour l'heure, l'avenir du jeu et de la licence reste entre les mains d'un éditeur qui semble avoir déjà tourné la page.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Anthem est-il devenu injouable ?

Anthem était un jeu "toujours en ligne", ce qui signifie qu'il nécessitait une connexion permanente aux serveurs d'EA pour fonctionner. Avec la fermeture de ces serveurs le 12 janvier 2026, le jeu est devenu inaccessible, même pour son contenu pensé pour un joueur seul.

Qui est Mark Darrah ?

Mark Darrah est un vétéran de l'industrie et l'ancien producteur exécutif d'Anthem chez BioWare. Il a quitté le studio en 2020 et travaille désormais comme consultant indépendant. C'est lui qui a proposé ce plan de relance pour le jeu.

Qu'était le projet Anthem Next ?

Anthem Next était le nom de code d'une refonte complète du jeu, similaire à ce que Final Fantasy XIV a connu avec "A Realm Reborn". Ce projet, qui visait à corriger les défauts du jeu original, a été annulé par Electronic Arts en 2021.