Electronic Arts a officialisé la fin de l'un de ses paris les plus ambitieux et les plus controversés : Anthem. Le 12 janvier 2026, les serveurs du jeu multijoueur de BioWare seront définitivement éteints.

Pour les joueurs, c'est la fin d'un monde virtuel. Pour le studio, c'est le symbole d'une crise d'identité profonde qui pèse encore lourdement sur son futur.

Pourquoi Anthem ferme-t-il ses portes ?

L'histoire d'Anthem est celle d'une ambition démesurée qui s'est heurtée à une dure réalité. Lancé en grande pompe en 2019, le titre a été accueilli par des critiques assassines et une cascade de problèmes techniques persistants. Malgré la promesse d'une refonte majeure, surnommée "Anthem NEXT", le projet a finalement été abandonné par la direction en 2021, laissant la communauté sans espoir d'amélioration.

Le jeu souffrait d'une véritable crise existentielle, écartelé entre l'ADN narratif propre à BioWare et les mécaniques exigeantes d'un jeu-service de type "looter-shooter". Au final, la décision est pragmatique : les coûts de maintenance des serveurs pour une base de joueurs très réduite n'étaient plus justifiables. Une fin logique pour un titre qui n'a jamais su trouver son public ni sa rentabilité.

Quelles sont les conséquences pour BioWare ?

La fermeture d'Anthem est bien plus qu'une simple fin de service ; c'est la cicatrice d'une blessure mortelle pour BioWare. Cet échec cuisant, survenu après la réception déjà tiède de Mass Effect: Andromeda, a plongé le studio, autrefois considéré comme le roi du RPG, dans une période de doute existentiel sans précédent.

Désormais, tous les regards sont tournés vers l'avenir, qui s'annonce décisif. Le studio joue littéralement sa survie sur ses prochaines productions, notamment le très attendu nouveau volet de la saga Mass Effect, après un Dragon Age: The Veilguard qui a peiné à convaincre. Un nouvel échec pourrait tout simplement être fatal pour cette légende du jeu vidéo.

Que signifie cette fermeture pour les joueurs ?

Pour la communauté, cette annonce est un rappel brutal et frustrant de la nature éphémère des jeux vidéo purement en ligne. Une fois les serveurs débranchés, le titre acheté, parfois au prix fort, deviendra une coquille vide, totalement inaccessible. Cette situation alimente un débat de plus en plus vif sur la question de la propriété numérique et la préservation des œuvres.

La disparition programmée d'Anthem s'inscrit d'ailleurs dans une vaste vague de fermetures orchestrée par EA, qui a déjà mis fin à des dizaines de services en 2025. Les joueurs sont donc invités à profiter de leurs derniers instants en jeu et à immortaliser leurs souvenirs, car c'est bientôt tout ce qu'il leur restera de leur investissement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand les serveurs d'Anthem fermeront-ils exactement ?

La date officielle et définitive communiquée par Electronic Arts est le 12 janvier 2026. Après cette date, le jeu sera complètement inaccessible.

Pourra-t-on encore jouer à Anthem en mode hors-ligne ?

Non. Le jeu a été conçu pour être une expérience exclusivement en ligne et ne dispose d'aucun mode solo accessible sans connexion aux serveurs. Il sera donc totalement injouable après leur fermeture.

D'autres jeux EA sont-ils concernés par des fermetures ?

Oui, cette décision fait partie d'une stratégie plus large. EA a également annoncé la fermeture des serveurs pour The Sims Mobile et NBA Live 19 durant le même mois de janvier 2026.