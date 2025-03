La recherche Web promet d'être transformée en profondeur grâce aux intelligences artificielles et plusieurs startups ont commencé à le proposer avec leur chatbot ou sous forme de moteur de recherche IA.

A son tour, Anthropic se met à la recherche Web en temps réel pour son intelligence artificielle Claude. A ses propres bases d'information, l'IA Claude peut maintenant associer des connaissances puisées sur le Web, assurant de disposer des dernières informations actualisées afin d'améliorer la précision de ses réponses aux requêtes.

Lorsqu'elle fait appel à des ressources Web, l'intelligence artificielle fournira ses sources pour vérification. La promesse est la même que les autres : plutôt que d'entrer une requête et chercher la réponse sur des sites Web, Claude fournira une réponse dans un style conversationnel en combinant sa base d'information et des données puisées sur Internet.

Ne pas se laisser distancer par la concurrence

Cela ouvre de nouvelle perspectives puisqu'il devient possible d'étendre facilement le champ des recherches, de procéder à des comparatifs, d'obtenir des informations complémentaires et de compiler les données de plusieurs sources en une synthèse facilement consultable.

L'IA Claude ajoute ainsi une corde qui manquait cruellement à son arc par rapport à la concurrence. Performante en raisonnement et en suivi de conversation, elle pouvait pâtir d'un manque d'accès aux dernières informations du Web rendant ses réponses moins précises et actualisées que d'autres modèles d'IA.

Le récent Claude 3.7 Sonnet met d'ailleurs largement ses capacités de raisonnement en valeur en fonctionnant sur un double système de réponses immédiates et de réflexion plus poussée se déroulant en plusieurs étapes que l'on devrait bientôt retrouver aussi chez OpenAI lors du lancement du prochain grand modèle GPT-5.

La nouvelle version de l'IA est aussi une championne de la programmation grâce à un nouvel agent IA Claude Code qui veut agir comme un assistant collaboratif capable d'automatiser un grand nombre des tâches des développeurs.

Bien placée dans ces domaines, Anthropic était en retrait sur l'accès au Web pour ses IA et corrige donc un point qui pouvait faire préférer des modèles d'IA concurrents.

Une recherche Web IA utile à de nombreux métiers

Dans sa communication, la startup évoque différents scénarios pour les professionnels, des forces de vente qui peuvent se documenter et apporter une information précise sans avoir à jongler entre IA et outils de recherche Web, aux analystes financiers en quête de synthèses et de rapports de marché récents à partir de différentes sources en passant par les chercheurs pouvant brasser la dernière littérature scientifique en date.

Et bien sûr, Claude sera aussi un précieux allié pour le shopping en comparant les caractéristiques et les tarifs de produits.

Pour le moment, la recherche Web en temps réel reste réservée aux utilisateurs payants de l'IA Claude aux Etats-Unis afin de recueillir les premiers retours mais cette nouvelle fonction sera bientôt disponible pour les comptes gratuits et dans d'autres pays.