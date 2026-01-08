Selon la presse américaine, Anthropic a signé un accord de principe pour une nouvelle injection de capital de 10 milliards de dollars. Cette opération, qui devrait se conclure dans les semaines à venir, est menée par le fonds souverain de Singapour GIC et la société d'investissement Coatue Management.

Elle propulse la valorisation de la start-up d'IA à 350 milliards de dollars, soit près du double de sa valeur estimée il y a seulement quatre mois.

Quand OpenAI vise 830 milliards de dollars

Ce nouveau capital doit s'ajouter à des engagements financiers déjà massifs. Il est distinct de l'investissement pouvant atteindre 15 milliards de dollars promis par Nvidia et Microsoft. Anthropic s'est engagé en retour à acheter pour 30 milliards de dollars de capacité de calcul sur Microsoft Azure et le recours à des puces Nvidia.

Ces levées de fonds spectaculaires s'inscrivent dans une guerre de financement sans précédent dans le secteur de l'IA. Anthropic se positionne pour rivaliser plus férocement avec son principal concurrent, OpenAI.

Le développeur de ChatGPT est lui-même en pourparlers pour lever jusqu'à 100 milliards de dollars, pour une valorisation qui pourrait atteindre 830 milliards de dollars.

Une rentabilité en ligne de mire pour 2028

Avec ces nouveaux moyens, Anthropic entend consolider ses modèles, tels que la récente série Claude 4.5 (Opus, Sonnet, Haiku), et gagner des parts de marché.

L'entreprise anticipe d'atteindre le seuil de rentabilité pour la première fois en 2028, ce qui la placerait sur une trajectoire de profitabilité potentiellement plus rapide que celle d'OpenAI.

Des rumeurs persistantes suggèrent qu'Anthropic pourrait envisager une introduction en Bourse cette année.