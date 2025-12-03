Derrière les modèles d'IA Claude, la start-up Anthropic a entamé des discussoins préliminaires pour une introduction en Bourse (IPO). Selon le Financial Times, le cabinet d'avocats Wilson Sonsini a été engagé pour préparer l'opération d'envergure à l'échéance de 2026.

Anthropic procéderait à des changements en interne pour se transformer en société publique. Le Financial Times évoque également le recrutement de Krishna Rao qui avait joué un rôle clé dans l'IPO d'Airbnb en 2020.

Une course à l'IPO avec OpenAI ?

Cette manœuvre placerait Anthropic dans une course directe avec son principal concurrent, OpenAI. Les investisseurs semblent enthousiastes à l'idée qu'Anthropic puisse prendre l'initiative en s'introduisant en Bourse le premier.

Une IPO réussie permettrait à Anthropic de lever des capitaux plus efficacement et d'utiliser ses actions pour des acquisitions stratégiques, renforçant sa position sur le marché de l'IA.

Cette démarche testerait aussi l'appétit des marchés pour des entreprises à la croissance fulgurante, mais aux coûts colossaux.

Déjà une forte appétence pour Anthropic

L'entreprise dirigée par Dario Amodei n'attend toutefois pas l'IPO pour attirer les capitaux. Anthropic est actuellement en pourparlers pour une levée de fonds qui pourrait valoriser la société à plus de 300 milliards de dollars.

Microsoft et Nvidia ont en outre récemment annoncé un investissement à hauteur de 15 milliards de dollars dans Anthropic.

Anthropic revendique plus de 300 000 clients professionnels et a vu son nombre de grands comptes (plus de 100 000 $ de revenus) multiplié par sept en un an.