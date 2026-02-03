Anthropic intègre un système de plugins à son outil Cowork. Lancé mi-janvier, il est conçu comme une version plus accessible de l'assistant de codage Claude Code. L'objectif affiché avec Cowork est d'étendre les capacités de l'IA agentique aux collaborateurs non techniques dans les entreprises.

Quel est le principe des plugins pour Cowork ?

Les plugins sont conçus pour regrouper des compétences, des connecteurs, des commandes spécifiques et même des sous-agents. Ils doivent permettre aux utilisateurs de " dicter à Claude comment ils aiment que le travail soit fait, à quels outils et données se connecter, et comment gérer les flux de travail critiques ".

Un exemple est un plugin pour une équipe de vente. Celui-ci peut se connecter directement au CRM de l'entreprise et à sa base de connaissances, tout en intégrant le processus de vente spécifique de la société pour des actions telles que la recherche de prospects ou le suivi d'appels.

Quels sont les premiers plugins disponibles ?

Pour faciliter l'adoption, Anthropic met à disposition onze plugins open source, développés et utilisés par ses propres équipes.

La collection, disponible sur GitHub, couvre un large éventail de fonctions professionnelles incluant la productivité, la recherche d'entreprise, la vente, la finance, l'analyse de données, le juridique ou encore le marketing.

Un plugin est également proposé pour créer et personnaliser d'autres plugins, afin que chaque entreprise puisse adapter les outils à ses processus uniques.

En research preview pour les abonnés payants de Claude

La prise en charge des plugins dans Cowork est en avant-première pour tous les utilisateurs des offres payantes de Claude. Les utilisateurs peuvent installer les plugins open source directement depuis l'application ou créer les leurs, sans avoir besoin de ligne de commande.

Pour le moment, les plugins sont sauvegardés localement sur la machine de l'utilisateur. Anthropic précise qu'une meilleure prise en charge du partage et de la gestion à l'échelle de l'organisation, comme des catalogues de plugins privés, arrivera dans les semaines à venir.