Selon le Financial Times, la start-up d'IA Anthropic est en passe de conclure une levée de fonds de 20 milliards de dollars, une somme qui a doublé par rapport à l'objectif initial de 10 milliards.

Cette explosion de l'enveloppe serait due à une demande des investisseurs cinq à six fois supérieure à l'offre. Elle propulse la valorisation d'Anthropic à 350 milliards de dollars.

Après l'alliance avec Microsoft et Nvidia

Le tour de table est mené par des acteurs comme le fonds souverain de Singapour GIC et la société d'investissement américaine Coatue. Sequoia Capital, qui investit également dans OpenAI, participe aussi de manière significative à l'opération.

En parallèle de cet apport financier, des géants de la tech comme Microsoft et Nvidia se sont engagés à investir jusqu'à 15 milliards de dollars supplémentaires, consolidant la puissance de feu d'Anthropic.

Anthropic mise sur le B2B

Fondé en 2021 par d'anciens cadres d'OpenAI, dont l'actuel patron Dario Amodei, Anthropic a su séduire les entreprises grâce à son orientation B2B. Le groupe est réputé pour sa famille de modèles Claude.

Le focus sur des applications professionnelles est perçu comme l'un des atouts majeurs par les investisseurs. Cette stratégie a permis à Anthropic de générer près de 10 milliards de dollars de revenus l'année dernière.

Dans la perspective d'une entrée en Bourse

Au-delà de ce financement, Anthropic prépare activement une potentielle introduction en Bourse qui pourrait avoir lieu dès cette année. Un cabinet d'avocats a déjà été engagé pour les travaux préparatoires et des discussions préliminaires ont été entamées avec des banques.