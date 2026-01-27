Anthropic annonce que Claude peut intégrer des applications interactives directement au sein de ses conversations. Disponible pour les abonnés Pro, Max, Team et Enterprise, la fonctionnalité permet de manipuler des outils tels que Slack, Asana, Figma ou encore Canva sans jamais quitter l'interface du chatbot.

Comment fonctionnent ces intégrations ?

Auparavant, connecter Claude à des outils externes se traduisait par des réponses textuelles. Désormais, l'intégration est bien plus profonde.

Les utilisateurs peuvent par exemple créer des diagrammes dans Figma, prévisualiser et formater des messages Slack, ou encore obtenir des tableaux de projet dans Asana dans une fenêtre au sein du chat.

" Les outils s'ouvrent comme des applications interactives directement dans la conversation ", permettant de " voir, explorer et affiner les résultats visuellement, pas seulement de les lire ", explique Anthropic.

La liste des applications compatibles inclut déjà Amplitude, Box, Clay, Hex et monday.com, avec une intégration de Salesforce prévue prochainement.

Quelle est la technologie derrière cette avancée ?

L'interactivité est rendue possible grâce à une extension du Model Context Protocol (MCP), un standard open source initié par Anthropic en 2024. Baptisée MCP Apps, une extension permet à n'importe quel serveur compatible MCP de fournir une interface interactive au sein d'une application d'IA, et pas seulement Claude.

Le MCP a été largement adopté par des acteurs comme OpenAI, Google et Microsoft. En le faisant évoluer, Anthropic ne se contente pas d'améliorer son propre produit, mais pousse l'ensemble de l'industrie vers des IA plus agentiques et intégrées.

Avec son initiative, Anthropic place notamment Claude en concurrence avec ChatGPT et sa boutique d'applications.