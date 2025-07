On commence avec le Sony WH-1000XM5.

Le casque Sony WH-1000XM5 pousse la réduction de bruit active à un niveau inédit grâce à la synergie des processeurs HD QN1 et V1, offrant une immersion sonore remarquable. Associée à la technologie Precise Voice Pickup et à une conception optimisée pour limiter les interférences du vent, elle garantit une qualité d’appel exceptionnelle, même dans des environnements bruyants.

Équipé d’un diaphragme de 30 mm spécialement développé, le casque délivre un son riche et détaillé, pour une expérience d’écoute profondément immersive.

Le contrôle adaptatif du son ajuste intelligemment la réduction de bruit selon votre activité ou votre environnement. Et avec la fonction Speak-to-Chat, la musique se met automatiquement en pause dès que vous commencez à parler, sans que vous ayez à toucher votre casque.

Conçu pour une utilisation quotidienne fluide, le WH-1000XM5 peut se connecter à deux appareils en simultané. La fonction Fast Pair permet de le retrouver facilement, tandis que Swift Pair simplifie l’appairage avec un PC ou une tablette.

Enfin, son autonomie pouvant atteindre 30 heures avec la réduction de bruit activée vous assure des sessions d’écoute prolongées, sans interruption.

Vous pouvez retrouver le Sony WH-1000XM5 en argent à 220 € sur Cdiscount, soit une remise de 26 % par rapport à son prix officiel de 299,99 €.



