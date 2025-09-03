Face à la domination des géants technologiques américains et chinois, la Suisse propose sa propre vision de l'intelligence artificielle. Fruit de la collaboration de trois grandes institutions publiques (EPFL, ETH Zurich et CSCS), Apertus se présente comme un modèle de langage souverain et accessible à tous. Entraîné sur le superordinateur "Alps", l'un des plus puissants au monde, ce projet veut redonfinir les standards de l'IA en misant sur des valeurs de confiance, d'inclusivité et de transparence.

Une transparence totale comme maître-mot

Le nom "Apertus", qui signifie "ouvert" en latin, n'a pas été choisi au hasard. Contrairement à des modèles comme ChatGPT ou Gemini dont le fonctionnement interne reste opaque, Apertus joue la carte de l'ouverture totale. L'intégralité du projet est accessible au public :

Les données d'entraînement,

Le code source et l'architecture du modèle,

Les poids et les paramètres,

La méthodologie et les scripts de filtrage.

Cette transparence radicale permet aux entreprises, aux chercheurs et aux administrations d'examiner précisément comment l'outil traite leurs données, une garantie essentielle pour les institutions manipulant des informations sensibles.

Un modèle multilingue et véritablement universel

L'une des grandes forces d'Apertus est son multilinguisme assumé. Le modèle a été entraîné sur un corpus de textes immense couvrant plus de 1 000 langues, dont 40 % de contenus non anglophones. On y retrouve des langues majeures comme le russe ou le mandarin, mais aussi des langues peu représentées comme le suisse allemand ou le romanche. Cette diversité linguistique positionne Apertus comme un outil mondial, loin de l'orientation anglo-saxonne habituelle des autres modèles de langage.

Accessible à tous, pour tous les usages

Apertus est disponible gratuitement au téléchargement sur la plateforme Hugging Face, en deux versions : une de 8 milliards de paramètres, utilisable en local sur un ordinateur individuel, et une autre plus puissante de 70 milliards de paramètres. Grâce à sa licence open source Apache 2.0, il peut être utilisé sans restriction pour des projets de recherche, des outils pédagogiques, mais aussi pour des applications commerciales. Cette accessibilité vise à faire de l'IA une véritable infrastructure publique, au même titre que l'eau ou l'électricité.

Un pari sur la confiance plus que sur la performance brute

L'équipe derrière Apertus le reconnaît : leur modèle, comparable à Llama 3 de Meta sorti l'année dernière, ne cherche pas à rivaliser avec les performances de pointe d'un GPT-5. L'objectif n'est pas de gagner la course à la puissance, mais d'offrir une alternative sûre, éthique et contrôlable. En étant conçu pour respecter la législation suisse sur la protection des données et le règlement européen sur l'IA (AI Act), Apertus offre des garanties que les modèles commerciaux ne peuvent pas fournir. Des institutions comme le Tribunal fédéral suisse et l'opérateur Swisscom explorent déjà son potentiel.