Pour son App Store, Apple annonce une nouvelle grille tarifaire qui doit d'offrir aux développeurs et aux éditeurs une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs tarifs à l'échelle mondiale. Selon les mots du groupe de Cupertino, c'est la plus grande amélioration apportée à l'App Store en matière de tarification.

Apple met ainsi en avant 700 niveaux de prix supplémentaires, de nouveaux outils de tarification pour faciliter la fixation des prix sur l'App Store selon des pays et des zones géographiques, simplifier la gestion des variations des taux de change.

" Tous les développeurs auront la possibilité de choisir parmi 900 tarifs, ce qui représente près de dix fois le nombre de prix auparavant disponibles pour la plupart des applications ", déclare Apple.

Davantage de latitude sur les prix

Les changements entrent en vigueur aujourd'hui avec les applications qui proposent des abonnements à renouvellement automatique. À partir du printemps 2023, ils seront étendus aux autres applications payantes et aux achats intégrés.

Dans sa communication, Apple donne les prix en dollars pour les États-Unis. Les développeurs peuvent commencer des offres à 0,29 $ et jusqu'à 10 000 $ sur demande. Les incréments sont en fonction des diverses fourchettes de prix. Tous les 0,10 $ jusqu'à 10 $, tous les 0,50 $ entre 10 $ et 50 $…

Un point souligné est que les développeurs ont désormais l'opportunité d'introduire des prix ronds. Avec les prix en euros, la nouvelle grille tarifaire pour l'App Store est détaillée ci-dessous :

Une adaptation à l'inflation

" Un développeur de jeux japonais qui réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires auprès de sa clientèle japonaise peut définir son prix pour la vitrine du Japon, tandis que ses prix en dehors du pays seront actualisés en fonction des fluctuations des taux de change et des taxes ", précise Apple à titre d'exemple.

Les changements annoncés par Apple ont évidemment aussi pour objectif de répondre à des critiques de longue date sur l'App Store de la part d'éditeurs et d'anticiper des actions de régulateurs (… ou les amadouer).