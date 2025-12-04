Le téléphone sonne, l'écran affiche "Numéro masqué". Jusqu'ici, le réflexe était simple : un correspondant souhaitant rester anonyme. Mais dès le 1er janvier 2026, cette réalité va radicalement changer. Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep) va transformer cet affichage en un potentiel signal d'alerte contre les fraudes téléphoniques généralisées.

Quelle est cette nouvelle règle et pourquoi est-elle mise en place ?

L'Arcep a tranché. Face à la montée en puissance des arnaques téléphoniques, l'autorité impose aux opérateurs une nouvelle directive. À partir du 1er janvier 2026, tout appel dont l'authenticité du numéro ne peut être garantie sera automatiquement présenté comme un appel masqué sur l'écran de votre smartphone.

Cette mesure concerne deux cas de figure principaux : les appels pour lesquels l'authentification échoue pour des raisons techniques, et ceux émis depuis l'étranger avec un numéro français non certifié. L'objectif est clair : rendre visible le doute et couper l'herbe sous le pied des fraudeurs qui pratiquent l'usurpation d'identité, une technique connue sous le nom de "spoofing".

Le "spoofing" était-il un problème si important ?

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025 seulement, l'autorité de régulation a enregistré près de 18 000 signalements de la part d'utilisateurs victimes d'usurpation de numéro. Ces attaques permettent à des individus malveillants d'utiliser un numéro de téléphone existant, souvent celui d'un particulier ou d'une entreprise légitime, pour masquer leur véritable identité et tromper leurs victimes.

Malgré une obligation d'authentifier les numéros en place depuis octobre 2024, les fraudeurs trouvaient encore des failles. La nouvelle mesure voulue par l'Arcep vise donc à colmater ces brèches en appliquant un véritable principe de précaution : en cas de doute, on masque.

Concrètement, qu'est-ce que cela change pour l'utilisateur ?

Le changement est avant tout sémantique, mais ses implications sont pratiques. Un numéro masqué ne signifiera plus seulement que l'appelant a fait le choix de la discrétion. Il pourra aussi être un indicateur que le réseau n'a pas pu vérifier son origine, incitant à une méfiance accrue.

Cette nouvelle donne offre un avantage concret : les utilisateurs peuvent plus facilement filtrer ces appels. La plupart des smartphones, sur iOS comme sur Android, permettent de bloquer automatiquement tous les appels entrants masqués. Cette fonctionnalité devient ainsi une arme de défense massive contre le démarchage et les tentatives de fraude non sollicitées.

Foire Aux Questions (FAQ)

Un appel masqué est-il forcément une arnaque ?

Pas nécessairement. Il peut toujours s'agir d'une personne qui a volontairement caché son numéro. Cependant, à partir de 2026, cela pourra aussi signifier que l'opérateur n'a pas pu authentifier le numéro, ce qui doit inciter à la plus grande prudence.

Cette mesure va-t-elle supprimer toutes les fraudes téléphoniques ?

Non, elle vise spécifiquement l'usurpation de numéro. Les escrocs peuvent toujours utiliser d'autres techniques. Toutefois, en rendant le "spoofing" plus difficile et moins crédible, elle représente une barrière de protection supplémentaire et significative pour les consommateurs.

Que faire si je reçois un appel masqué suspect ?

La meilleure attitude est la méfiance. Ne communiquez jamais d'informations personnelles ou bancaires. Si vous attendez un appel important qui pourrait être masqué (administration, professionnel de santé), répondez mais restez vigilant. Sinon, la solution la plus simple est de ne pas répondre et de bloquer les numéros masqués via les réglages de votre téléphone.