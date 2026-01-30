Start-up israélienne spécialisée dans l'intelligence artificielle audio et visuelle, Q.ai tombe dans le giron d'Apple. Valorisé à près de 2 milliards de dollars selon le Financial Times, ce rachat se positionne comme le deuxième plus important de l'histoire de la firme de Cupertino, juste après celui de Beats Electronics en 2014 pour 3 milliards de dollars.

Quelle est la technologie développée par Q.ai ?

Fondé en 2022 par Aviad Maizels, Yonatan Wexler et Avi Barliya, Q.ai a développé en secret une technologie de " discours silencieux ". Grâce à l'analyse des micro-mouvements de la peau du visage, des systèmes peuvent interpréter la parole chuchotée ou même silencieuse.

Un brevet déposé par la start-up détaille comment des capteurs optiques intégrés dans des écouteurs ou des lunettes pourraient permettre des discussions privées et non verbales avec un assistant IA.

Une telle innovation pourrait transformer l'interaction avec des appareils tels que le Vision Pro, les AirPods ou d'autres wearables d'Apple.

Dans le contexte du retard de Siri pour l'IA générative

Ce rachat intervient à un moment où les investisseurs s'inquiètent du retard d'Apple dans le domaine de l'IA générative, son assistant Siri étant largement considéré comme dépassé par Gemini de Google ou ChatGPT d'OpenAI.

Johny Srouji, vice-président des technologies hardware d'Apple, qualifie Q.ai " d'entreprise exceptionnelle qui explore des moyens nouveaux et créatifs d'utiliser l'imagerie et le machine learning ".

Apple avait déjà jeté son dévolu sur PrimeSense d'Aviad Maizel

Ce n'est pas la première fois qu'Apple mise sur le talent d'Aviad Maizels. En 2013, le groupe de Cupertino avait déjà racheté sa précédente entreprise, PrimeSense, dont la technologie de détection 3D a été le pilier du système de reconnaissance faciale Face ID de l'iPhone.