Apple travaillerait sur un nouveau type d'appareil : un wearable IA en forme de broche, conçu pour être porté sur les vêtements. Selon The Information, ce projet est encore à un stade précoce.

À quoi ressemblerait ce wearable IA signé Apple ?

Les détails techniques qui ont fuité décrivent un disque fin, plat et circulaire avec une coque en aluminium et en verre. Les ingénieurs viseraient une taille similaire à celle d'un AirTag, mais légèrement plus épaisse.

Pour capturer l'environnement de l'utilisateur, l'appareil serait doté de deux caméras, une à objectif standard et l'autre grand-angle, ainsi que de trois microphones. En complément, la broche intégrerait un haut-parleur, un bouton physique sur l'un de ses côtés et un système de recharge par induction magnétique.

Un lancement pourrait avoir lieu en 2027. Reste que compte tenu du stade préliminaire du projet, il existe toujours pour le moment le risque d'une annulation pure et simple.

Face aux ambitions d'OpenAI avec l'ancien designer star d'Apple

Le développement de cet appareil par Apple semble être une réponse directe aux ambitions d'OpenAI qui devrait annoncer son premier appareil IA au second semestre 2026, avec la contribution de Jony Ive.

Ce marché reste cependant périlleux, comme l'a montré l'échec cuisant de l'AI Pin de Humane. Lancé en 2024 par deux anciens employés d'Apple, ce produit n'a pas su convaincre, notamment en raison de sa lenteur et de sa faible autonomie.

Quels sont les défis pour Apple ?

Apple devra surmonter des défis, dont celui de la protection de la vie privée qui demeure son cheval de bataille et argument marketing. Vendre un appareil capable d'enregistrer en permanence son environnement soulèvera inévitablement des questions.

Ce projet s'inscrit dans une refonte plus large de la stratégie IA d'Apple, qui inclut un partenariat avec Google pour intégrer une version personnalisée de Gemini dans Siri, voire le transformer ultérieurement en un véritable chatbot IA intégré à iOS 27.