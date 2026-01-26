En proie à des difficultés avec ses propres modèles, Apple a finalement choisi l'IA Gemini de Google pour moderniser son assistant Siri. Ce dernier promet d'être plus conscient du contexte affiché à l'écran et de pouvoir interagir plus profondément avec les applications.

Le calendrier se précise pour le nouveau Siri

Selon Bloomberg et sa boule de cristal Mark Gurman, Apple prévoit une annonce et des démonstrations du nouveau Siri dans la seconde moitié de février 2026.

Cette refonte sera intégrée à la première version bêta d'iOS 26.4, qui devrait être disponible pour les développeurs le mois prochain. Pour le grand public, la sortie de la version finale est attendue entre mars et début avril.

La première version de l'assistant vocal amélioré sera accessible sur les iPhone 15 Pro et les modèles plus récents.

Quelle technologie se cache derrière cette refonte ?

Pour cette première étape, le nouveau Siri s'appuiera sur les modèles Gemini de Google, mais tournerait sur l'infrastructure sécurisée d'Apple. C'est un modèle avec 1 200 milliards de paramètres qui serait exploité.

Une telle approche a l'avantage de permettre à Apple de garder le contrôle sur la confidentialité des données grâce à son système Private Cloud Compute.

Techniquement, bien que la technologie de base provienne de Google, Apple l'aurait intégrée pour la faire passer pour une solution entièrement maison. Le but est de rendre l'IA plus personnelle et capable de tirer parti des informations présentes dans les applications comme Mail ou Messages, pour répondre aux requêtes des utilisateurs.

De prochaines étapes avec l'omniprésence discrète de Google ?

La mise à jour avec iOS 26.4 ne serait qu'un avant-goût de l'évolution à venir. Apple préparerait une transformation encore plus profonde dans le cadre d'iOS 27, prévue pour l'automne.

L'objectif serait de faire de Siri un véritable chatbot conversationnel, capable de maintenir des dialogues et de comprendre le contexte sur la durée, à l'image de ChatGPT, Gemini ou Copilot.

Pour plus de précision et de réactivité, cette future version, connue en interne avec le nom de code Campos, pourrait même tourner directement sur l'infrastructure cloud de Google et ses TPU. Une révolution...