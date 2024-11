On commence avec les AirPods Pro 2.

Ils embarquent la puissante puce H2 qui offre une réduction de bruit encore plus avancée, un son tridimensionnel et une autonomie prolongée.

Un transducteur et un amplificateur sur mesure à faible distorsion produisent des aigus clairs et précis, accompagnés de basses riches et profondes.

L’Audio adaptatif fusionne les modes Transparence et Réduction active du bruit pour ajuster intelligemment le son en fonction de votre environnement. Avec jusqu’à deux fois plus de réduction active du bruit par rapport à la génération précédente, les distractions sont efficacement atténuées.

Le mode Transparence laisse passer les sons environnants, vous permettant de rester attentif à ce qui se passe autour de vous. La fonction Détection des conversations diminue automatiquement le volume de votre contenu, amplifie les voix proches et réduit les bruits ambiants, facilitant ainsi les échanges sans retirer les écouteurs.

Enfin, le Volume personnalisé adapte en temps réel les réglages pour une écoute parfaitement ajustée à vos besoins.

Les AirPods Pro 2 sont en promotion pour le Black Friday à 199 € au lieu de 239 €, soit une remise de 17 % sur Amazon (prix officiel 279 €).



On continue avec le Google Pixel 9 128 Go.

Il est doté d’un écran Actua de 6,3 pouces ultra-lumineux, offrant une excellente visibilité même en plein soleil.

Capturez des photos et vidéos d’une qualité professionnelle grâce au double appareil photo optimisé par l’IA. Les fonctionnalités avancées, comme la Retouche Magique, peuvent recadrer vos photos, étendre les images ou supprimer les éléments indésirables. Avec M'ajouter, fusionnez plusieurs clichés pour que tout le monde soit sur la photo. Quant à la Gomme magique audio, elle ajuste vos vidéos en réduisant les bruits parasites tout en mettant en avant les sons importants.

Le Pixel 9 intègre l'assistant IA Gemini. Écrivez des articles, planifiez vos événements ou apprenez de nouvelles choses en maintenant simplement le bouton Marche/Arrêt. Gemini peut également extraire des informations utiles depuis Gmail, trouver des lieux à proximité avec Google Maps ou effectuer des recherches avancées en fonction de ce qui s’affiche à l’écran.

Bénéficiez de 7 ans de mises à jour de sécurité et d’OS, ainsi que d'améliorations continues grâce aux mises à jour Pixel. La navigation sécurisée protège vos données contre les menaces telles que l’hameçonnage, les logiciels malveillants et les escroqueries, tout en filtrant efficacement les appels et messages indésirables.

Le Pixel vous prévient également en cas de situations d’urgence, comme des incendies ou des inondations à proximité.

Le Google Pixel 9 est en ce moment à 699 € sur Amazon grâce à la promotion + la réduction supplémentaire de 100 € au moment du paiement. Pour information, le prix officiel du Pixel 9 version 128 Go s'élève à 899 €.



Enfin, on termine avec la caméra d'action Insta360 X3.

Elle intègre un capteur inédit de 1/2", capable de filmer des vidéos 360° en 5,7K avec Active HDR, des photos 360 détaillées de 72 MP, ainsi que des timelapses en 8K.

Avec l'application Insta360, filmez d'abord et choisissez ensuite votre angle préféré en post-production pour un contrôle total sur vos créations.

Passez en mode caméra d'action classique en utilisant un seul objectif pour capturer des séquences grand angle. Profitez d'une résolution 4K à 30 ips ou explorez un champ de vision ultra-large de 170° grâce à MaxView en 2,7K.

Grâce au verrouillage de l'horizon à 360° et à la technologie FlowState, qui s’appuie sur des algorithmes de stabilisation avancés pour compenser les secousses et mouvements brusques, vos vidéos resteront toujours fluides et stables.

Créez des vidéos spectaculaires à la troisième personne : l'objectif 360 efface automatiquement la perche à selfie, pour un rendu immersif et sans distraction.

Retrouvez la caméra Insta360 X3 à 260,78 € grâce au code BFFR45 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France. À noter que son prix de base est fixé à 539,99 €.



