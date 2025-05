L'attente est souvent longue chez Apple pour les nouveautés audio. Et les fans de la gamme AirPods vont devoir, semble-t-il, encore prendre leur mal en patience. Les AirPods 4 sont sortis en septembre dernier, c'est vrai. Mais pour les évolutions majeures, notamment du côté des versions Pro ou du casque Max, le calendrier s'annonce plus lointain. C'est en tout cas la douche froide que vient de servir l'analyste Ming-Chi Kuo, généralement très au fait des plans de la firme de Cupertino.

AirPods Pro 3 et leur caméra santé : pas avant 2026

Des rumeurs récentes bruissaient. Une modification de code chez Apple avait même semé le doute, laissant espérer une arrivée rapide des AirPods Pro 3. Peut-être pour la WWDC ? Ming-Chi Kuo vient calmer le jeu. Selon ses informations, publiées ce 18 mai, il faudra attendre 2026. C'est à cette date que débuterait la production de masse des futurs AirPods Pro équipés d'une caméra infrarouge. Une technologie intrigante. Elle permettrait, dit-on, d'intégrer un suivi de la fréquence cardiaque directement aux écouteurs, une fonction de santé déjà vue chez certains concurrents. Ce report signifie donc une attente prolongée pour le successeur des AirPods Pro 2, lancés en 2022. L'analyste ne justifie pas ce délai mais confirme ses précédentes estimations pour ces modèles innovants.

AirPods may not see significant updates until 2026 (aligning with my earlier prediction that IR camera-equipped AirPods would enter mass production in 2026). A lighter version of the AirPods Max is expected to enter mass production in 2027.



Le casque AirPods Max 2 se fera désirer jusqu'en 2027

Pour le casque circum-aural d'Apple, l'AirPods Max 2, l'horizon est encore plus lointain. Ming-Chi Kuo table sur une sortie pas avant 2027. Quelle serait la nouveauté principale ? Une version enfin plus légère. Un point sensible pour beaucoup. L'actuel AirPods Max, malgré un son de qualité, affiche un poids non négligeable de 386 grammes. C'est bien plus que certains rivaux directs, comme le Sony WH-1000XM6 qui flirte avec les 250 grammes. Il faut dire que la dernière mise à jour du casque Max, en septembre 2024, fut mineure. Elle s'est contentée d'un port USB-C et de nouveaux coloris, sans toucher à sa structure ou à ses fonctions clés depuis son lancement en 2021. Apple semble, pour l'heure, satisfait des ventes de son modèle actuel.

2025 : une pause pour les AirPods, place aux logiciels ?

En clair, si les analyses de Ming-Chi Kuo se vérifient, 2025 s'annonce comme une année de calme plat côté matériel pour la gamme AirPods. Pas de nouveaux modèles standards, pas de Pro, et pas de Max cette année. Cela ne veut pas dire pour autant qu'Apple laissera ses utilisateurs sans nouveautés. Des améliorations logicielles restent tout à fait possibles. Certaines rumeurs évoquent par exemple une fonction de traduction en temps réel qui pourrait débarquer avec iOS 19. Il faudra donc patienter jusqu'en 2026 pour une mise à jour plus importante des écouteurs sans fil de la marque, et jusqu'en 2027 pour, peut-être, un casque Max plus agréable à porter sur la durée.