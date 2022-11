Commençons ce top avec le smartphone HONOR 50 Lite qui profite d'une belle réduction sur Rueducommerce.

Le mobile est équipé d'un écran IPS de 6,67 pouces FHD+ avec une définition de 2376 x 1080 pixels. Il est pourvu du processeur Snapdragon 662 avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Le smartphone profite d'un quadruple capteur photo 64, 8, 2 et 2 mégapixels à l'arrière, et d'un capteur à selfies de 16 MP. Le HONOR 50 Lite est compatible WiFi et Bluetooth 5.0. Pour finir, il profite d'une batterie de 4300 mAh avec une superCharge de 66 W.

Sur Rueducommerce, le smartphone HONOR 50 Lite est au prix de 219 € au lieu de 269 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec les écouteurs Apple AirPods Pro qui sont également à prix réduit sur Rueducommerce.

Les écouteurs sont équipés de la technologie de réduction active du bruit avec le mode transparence. Ils possèdent la certification IPX4 qui indique qu’ils sont résistants à l’eau et à la sueur. Et enfin, grâce à la batterie des écouteurs et celle du boitier, vous profitez de votre musique pendant maximum 24 heures.

Ces derniers sont fournis avec trois tailles d’embouts différentes pour s’adapter à toutes les oreilles et leur forme permet un très bon maintien dans l’oreille. De plus, ils sont vendus avec leur boite de rangement qui permet aussi de les recharger.

Sur Rueducommerce, les écouteurs Apple AirPods Pro sont au prix réduit de 230 € au lieu de 300 € avec la livraison gratuite.





Pour finir, sur Cdiscount, la liseuse Kobo Libra H2O profite d'une belle réduction.

Elle est dotée d'un écran tactile Ink Carta de 7 pouces avec une définition de 1680 x 1264 pixels. Elle offre un niveau d'éclairage adaptable en fonction de la lumière ambiante. La Kobo Libra H2O offre une excellente qualité de lecture et une bonne prise en main. Elle affiche la certification IPX8 qui atteste qu’elle est totalement imperméable à l'eau et à l'immersion.

Au niveau du stockage, la tablette profite de 8 Go de mémoire et possède une batterie capable de durer plusieurs semaines. Pour finir, elle affiche une compatibilité élargie avec les fichiers EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR et elle est également compatible WiFi.

La liseuse Kobo Libra H2O est au prix de 110 € au lieu de 181 € avec la livraison gratuite.



Sur d'autres thèmes, nous avons d'autres bons plans à vous proposer comme les jours Samsung ou encore ADO, la marque de vélos électriques certifiée SGS.