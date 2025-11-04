Sans tambour ni trompette, Apple lance finalement une version web plus complète de son App Store. Auparavant, l'adresse apps.apple.com ne menait qu'à une page d'information générique sur la boutique. Désormais, le site propose une interface remaniée en guise de hub centralisé.

Il est possible depuis n'importe quel navigateur web de parcourir les différentes catégories d'applications pour l'ensemble des appareils de la marque : iPhone, iPad, Mac, Vision Pro, Apple Watch et Apple TV.

Quelles sont les fonctionnalités de la version web ?

La nouvelle interface web réplique en grande partie l'expérience de l'application native. Les utilisateurs peuvent naviguer dans l'onglet " Aujourd'hui " pour des recommandations, trier les applications par catégories (photo et vidéo, forme et santé, productivité, divertissement, etc.) ou utiliser une fonction de recherche.

Avant cette mise à jour, il était possible de tomber sur des pages web individuelles d'applications, souvent via un moteur de recherche, mais il n'existait aucun moyen de naviguer au sein de la boutique. Sur un appareil non-Apple, l'expérience menait à une impasse.

Pas de téléchargement des applications depuis le Web

La principale limitation de la nouvelle plateforme est l'impossibilité de télécharger ou d'acheter des applications directement depuis le navigateur. Lorsqu'un utilisateur clique sur une application, le site propose de la partager ou de l'ouvrir directement dans l'App Store sur l'appareil.

Il n'y a pas non plus de possibilité de se connecter à un compte Apple ou d'installer des applications à distance sur ses appareils, une fonctionnalité que le Google Play Store propose depuis longtemps.

Pourquoi Apple lance-t-il cela maintenant ?

La question du timing intrigue, sachant que l'App Store a été lancé il y a plus de 17 ans. Apple ne pipe mot au sujet de la nouvelle interface web et fait ainsi le jeu des hypothèses.

La refonte pourrait notamment s'inscrire dans la volonté d'Apple de montrer un visage plus ouvert, alors que le groupe de Cupertino fait face à de fortes pressions réglementaires et des accusations de pratiques monopolistiques.

Rendre l'App Store plus accessible, même symboliquement, aurait alors un intérêt pour Apple et pour adoucir des critiques. Rappelons par ailleurs qu'Apple a lancé des versions d'autres applications, dont Apple Plans.